Eindelijk voor pittig kort of toch maar niet?

„Het blijft natuurlijk altijd spannend als iets verandert aan je haar. Je bent nu eenmaal gewend aan een bepaalde coupe, ook om die op een vaste manier te stylen. Maar eerlijk is eerlijk: verandering kan natuurlijk ook heel leuk zijn en een heel ander mens van je maken.

Zo hadden we bij VROUW een keer een make-over van zorgmedewerkers en die pakte geweldig uit. Een van de meest spectaculaire ’metamorfoses’ was die van een dame met halflang haar die zonder enige twijfel naar pittig kort ging met als enige voorwaarde dat het haar dan in plaats van peper/zout-kleur naar platinablond zou gaan. En wat een verschil! De dame in kwestie kreeg alleen maar complimenten en werd zelfs door haar collega’s in eerste instantie niet herkend. Ook ging ze daarna fellere kleuren dragen omdat dit zo goed stond bij haar nieuwe, hippe haar. Ze had als het ware een verjongingskuur ondergaan en leek zomaar 20 jaar jonger. Aan haar dochter vroegen ze zelfs of die mevrouw haar zus was!”

Mini-facelift

De reden om te kiezen voor korter haar is bij veel vrouwen dat ze een sportievere, pittige uitstraling zoeken en het langvallende, uit model zijnde haar zat zijn. Ook is het een gegeven dat lang haar een gezicht nog langer maakten ook een beetje omlaag trekt en dat kan als je ouder wordt minder fraai staan en wat ouwelijker over komen. Als je dan met een kort kapsel een vlottere verschijning voor ogen hebt, geldt dit eigenlijk als een mini-facelift maar dan voor het haar.

Ook bekend is dat dit dilemma vooral speelt bij 40-plussers die in een kortere coupe wel een vernieuwingskuur zien. Daarbij speelt ook een rol dat het haar iets dunner wordt en dus wat ’sprieterig’ oogt als het lang is. Maar ook de vele haarverfbeurten en haarbehandelingen kunnen in de loop der jaren hun sporen achter hebben gelaten en dat maakt het haar er ook niet veel mooier op. Eenmaal kort geknipt oogt het haar dan veel gezonder en tegelijkertijd voller. En last but not least: een nieuwe look is natuurlijk een uitkomst voor wie graag een paar jaar jonger wil lijken. Meestal gaat dat dan ook gepaard met een totaal nieuwe styling waardoor je je als herboren kunt voelen.

Sieraad

Er wordt weleens gedacht dat oudere dames boven de vijftig eigenlijk geen lang haar meer zouden moeten dragen maar dat is per mens verschillend. In India beschouwen vrouwen hun lange, goed verzorgde haar immers als een sieraad en denken ze er niet over dit af te knippen na een bepaalde leeftijd. Hairdresser of the year 2023, de winnaar van de Coiffure Award in Nederland, Arjan Bevers van Avanti Kappers uit Helmond is het hier wel mee eens. „Ik vind dat lang haar zeker niet aan leeftijd gebonden is. Er zijn vrouwen die het tot hun tachtigste lang dragen en dat is echt prachtig, dus ik doe zeker niet aan een leeftijdsgrens voor lang haar. We hebben helemaal wel de tijd gehad dat je wel of geen lang haar mocht hebben. Het is zeker niet leeftijdgebonden, het moet gewoon wel of niet bij je passen en je moet je er uiteraard zelf goed bij voelen.”

Hormonen

Kapper Arjan die nu voor de derde keer de beste kapper van het land mag worden genoemd gaat altijd met zijn klanten het gesprek aan voordat het haar er definitief af gaat. „Soms heb ik bijvoorbeeld zelf al het idee dat een klant het kort zou moeten knippen. Dat voel je gewoon aan. En dan komt de klant zelf ook met dat voorstel, dan zitten we dus op één lijn. De enige keer dat ik het direct afraad is als iemand net bevallen is. De hormonen gieren dan door je lijf dus dan moet je wat mij betreft niet rigoureus beslissen om het haar af te knippen. Daar kun je echt doodongelukkig van worden als je achteraf spijt krijgt.

Overgangsperiode

Voor kort haar moet je volgens Arjan wel een goed sterk gezicht hebben. „Je kunt met een korte coupe een stijlvol, krachtig fashion statement maken. Sommig klanten zeggen dan ook: dit had ik veel eerder moeten doen. Ik had ook een klant die altijd donker haar had en langzamerhand grijs werd. We hebben toen samen besloten het haar kort te knippen waardoor ze in één klap wit/grijs haar had. Ze is me nog dankbaar daarvoor dat ik haar toen streng toesprak en heeft nog steeds hetzelfde, korte haar.

Overigens is het niet zo dat kort haar makkelijker in model te brengen is dan lang haar, want dat wordt wel eens gedacht. Juist met kort haar moet je veel aan styling doen anders zit het niet goed. En voor de twijfelaars onder ons zou ik zeggen: bij twijfel niet kort knippen! Kies dan voor een overgangsperiode en ga voor een LOB (Lange Bob) die toch nog tot op de schouders valt zodat je nog wel een staart kunt maken of het haar kunt opsteken. Wil je dan een stapje verder daarna? Dan kun je het haar altijd nog korter laten knippen. Want eenmaal eraf duurt het natuurlijk wel een poos voordat het weer gegroeid is!

