Daghoroscoop 28 februari - Sterrenbeeld Steenbok: Haal alles uit het leven!

VANDAAG JARIG

Het gezinsleven en de liefde spelen de komende maanden een grote rol; je zal het fijn vinden met familie om te gaan en mensen in jouw smaakvolle huis te ontvangen. Dat komt door de voortdurende aanwezigheid van Mercurius in je teken. Laat het leven zich in z’n eigen tempo ontwikkelen.

STERRENBEELD RAM

Je kunt last hebben van onevenwichtigheid of fysiek onbehagen. Toch kan de dag plezierig verlopen. Verkopers kunnen onverwacht veel omzetten en voor een bonus in aanmerking komen. Neem jouw partner mee naar een zakelijke bijeenkomst.

STERRENBEELD STIER

Communiceer duidelijk zodat anderen je begrijpen. Houd er geen dubbele agenda op na en probeer evenmin om mensen te manipuleren. Relaties veranderen; misschien ga je anderen te snel. Cultiveer goede contacten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij zit lekker in je vel, maar kunt behoefte hebben aan iemand bij wie je jouw gevoelens kwijt kunt. Spreek af met een vriend(in) die je kunt vertrouwen en wissel informatie en emoties uit. Je kunt in het zonnetje worden gezet.

STERRENBEELD KREEFT

Draai je nog eens om als je moeite hebt om uit bed te komen; je kunt iets onder de leden hebben en een dag in bed kan wonderen doen. Ontspan en rust uit. Win deskundig advies in als je financiële problemen hebt.

STERRENBEELD LEEUW

Jij zult met meer vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Wat je nodig hebt is beschikbaar. Een zakenlunch kan zowel plezierig als productief verlopen. Door hightech apparatuur te gebruiken kun je de concurrentie een stap voor blijven.

STERRENBEELD MAAGD

De kennismaking met de vriend(in) van een vriend(in) kan jouw hartslag versnellen; de ander lijkt opwindend en is goed gemanierd. Vrijgezellen zullen meteen in het diepe willen springen, maar ook gehuwden kunnen plezier beleven.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je zult in een goede stemming zijn en recente gebeurtenissen bieden hoop voor de toekomst. Je mag optimistisch zijn als je partner je verlangens bevredigt. Tref maatregelen om je financiële stabiliteit te garanderen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Laat je niet op stang jagen door een deadline. Haal diep adem en focus, dan haal je het. Datzelfde geldt voor vervelende discussies. Blijf op de vlakte, geef je ego even rust en vecht niet tegen de realiteit, dan bereik je het meest.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Onzekerheid omtrent een nieuwe relatie wordt in de loop van de dag weggenomen. Een werkrelatie ontwikkelt zich op natuurlijke wijze omdat er gezond onderling begrip is. Een brainstorm kan winstgevend zijn.

STERRENBEELD STEENBOK

Haal alles uit het leven, ongehinderd door invloeden of beperkingen die je van huis uit hebt meegekregen. Nu is het jouw beurt; omarm je vrijheid. Artiesten zullen in hun element zijn; leef je uit met kwast, camera, pen of instrument.

STERRENBEELD WATERMAN

Huiselijke activiteiten zullen plezier verschaffen en jij kunt in een familiaire omgeving nieuwe vrienden maken. Plannen kunnen worden uitgevoerd en je zult de juiste keuzes maken. Financiën verbeteren. Gebruik je talenten.

STERRENBEELD VISSEN

Een dag om nieuwe vrienden te maken of jezelf bij een gezelschap te introduceren. Geef een helder beeld van wie je bent en wat jij wilt en bevestig je professionele reputatie. Je kunt iemand ontmoeten die jij beter wilt leren kennen.

