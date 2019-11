Deel 210: ’Ik lieg dat wij het met condoom deden’

Zondag

Ik heb het hele weekend gepraat met een paar mensen over mijn ongewenste zwangerschap. Voor de zekerheid heb ik morgen een afspraak gemaakt met een abortuskliniek. Maar ik twijfel nog steeds. Mijn vriendin Fleur en mijn zus Frederique – met wie ik ga lunchen – vinden allebei dat ik het weg moet laten halen.

„Je hebt een onzekere baan met een tijdelijk contract”, zegt Frederique. „Bovendien kun je je kont niet keren in deze woning. Hier kun je geen baby kwijt. In deze tijd is het onmogelijk om een groter huis te vinden. Je bent pas 33, dus je hebt nog tijd zat. Er zijn vrouwen die op hun 45e nog een kind krijgen.”

Fleur knikt. „Mark gaat echt geen vadertje en moedertje met jou spelen. Zeker niet als hij niet weet of hij de echte vader is. Jij bent veel te veel met jezelf bezig om een alleenstaande moeder te worden. Wacht nou gewoon tot je een leuke vent hebt gevonden en begin dan met hem een gezin. Je leven is anders over een half jaar voorbij. Dan kun je nooit meer reizen en uitgaan en zit je voorgoed vast aan een kind.”

„Nou ja, niet voorgóed”, werp ik tegen. Ik weet ook wel dat ze gelijk heeft. Aan de andere kant heb ik al een keer een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad. Straks vergooi ik mijn laatste kans op een kind. En als ik lees hoe een abortus verloopt bij een zwangerschap van 12 weken, krijg ik het daar Spaans benauwd van. Shit, waarom ben ik toch niet eerder naar de dokter gegaan?

En dan durf ik eindelijk Mark te bellen. Hij moet tenslotte meebeslissen, vind ik. Het is tenslotte ook zijn kind. Hoe vaker ik dat tegen hem zeg, hoe meer ik het zelf geloof. Hij neemt niet op maar stuurt me een appje dat hij bij Josien en de kinderen is. Als ik zeg dat het dringend is, reageert hij niet. Pas als ik hem app dat ik zwánger ben, belt hij terug.

Zijn eerste vraag is natuurlijk of het van hem is. „Natuurlijk”, bluf ik terug. „Van wie anders?” Hij oppert dat het ook van die sukkelige leraar kan zijn en dat maakt me woedend. Over de doden niets dan goeds. Ik lieg dat wij het altijd met een condoom deden. Gelukkig weet hij niets van die twee Grieken – en mijn seksdate met de gigolo is pas een paar dagen geleden, ook al lijkt het inmiddels een eeuwigheid. Dan vraagt hij wat mijn plannen zijn en ik vertel dat ik morgen een afspraak heb met een abortuskliniek. Hij biedt aan om met me mee te gaan en dat vind ik fijn.

Maandag

Ik ben al sinds 5 uur vannacht wakker en app Mark of hij zo vroeg mogelijk bij me kan zijn, omdat ik eerst nog even met hem wil praten. Hij is er al om half 8 en ziet eruit alsof hij ook geen oog heeft dichtgedaan. Desalniettemin kijkt hij vastberaden. Hij begint erover dat Josien en hij nog steeds niet weten of ze uit elkaar gaan of niet. Ze hebben nu een weekendrelatie en dat gaat goed. „Maar als ze hoort dat jij zwanger bent, wil ze zeker scheiden”, zegt hij.

Ik word boos. Wat Josien wil of vindt, kan me nu echt niets schelen. „Als jij geen kind met mij wil, had je ook zelf voor anticonceptie kunnen zorgen”, werp ik tegen. Maar dat maakt hem weer kwaad, want ik heb hem nooit verteld dat ik met de pil ben gestopt. Ik zeg weer dat hij er ook nooit naar heeft gevraagd en begin vervolgens te huilen.

Dan is het tijd om te gaan. Omdat ik straks een roesje krijg, mag ik niets eten of drinken. In de auto begint Mark weer tegen me te praten. Hij zegt dat een baby onze gezamenlijke toekomst in de weg staat. Dat hij er heus wel voor openstaat om met mij een kind te krijgen, maar nu nog niet. En dat een kind wat hem betreft altijd gewenst en gepland zou moeten zijn.

Ik vraag of hij onze relatie verbreekt als ik de baby toch houd. Hij antwoordt bevestigend. „Als uit een DNA-test blijkt dat ik de vader ben, zal ik heus wel mijn verantwoordelijkheid nemen”, antwoordt hij dan. „Maar dat zal betekenen dat ik iedere maand geld op je rekening stort. Meer niet. Kom op. We zijn er bijna. Over een paar uur ben je klaar en je zult zien dat je er uiteindelijk geen spijt van krijgt. Je maakt iedereen ongelukkig. Mij, jezelf en het ongewenste kind.”

En dan zijn we bij de kliniek aangekomen. Ik ben meteen aan de beurt. Mark blijft in de wachtkamer zitten. Ik krijg een gesprek met een verpleegkundige die onder andere vraagt naar mogelijke soa’s. Toevallig heb ik net gehoord dat ik die dus niet heb. Dan vraagt ze waarom ik voor een abortus kies. Ik begin weer te huilen. „Omdat mijn vriend dat wil”, zeg ik dan. „En ik niet denk dat ik het in mijn eentje kan.”

Dagboek van een minnares teruglezen?

Als eerste een seintje als er een nieuwe aflevering van Dagboek van een minnares online staat?

Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten

Stuur de tekst ’dagboek aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe aflevering. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’dagboek uit’ naar hetzelfde nummer

Meer weten over deze WhatsApp-service?

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.