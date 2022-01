Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Sophie Frankenmolen: ’Ongemerkt is de wereld ontworpen rondom het mannenlijf’

Door Naomi van Asperen

„Ik kwam erachter dat we bij het testen van de veiligheid van auto’s helemaal geen representatieve vrouwelijke crashpoppen gebruiken.” Ⓒ Amy van Leiden

Onze wereld is afgestemd op en getest en gebouwd voor de zogenaamde ’standaardman’. In de documentaireserie ’Reference Man’ onderzoekt journalist Sophie Frankenmolen (31) dit fenomeen. Wie is deze man, waar verbergt hij zich en wat is de invloed van zijn ’bestaan’ op het leven om ons heen.