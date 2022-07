’Tien uur vliegen met een baby en een peuter: hoe houd ik dat vol?’

„Ik ga binnenkort vliegen met mijn twee kinderen van 1 en 3. We gaan naar Curaçao. Heerlijk, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst bijna tien uur vliegen. Die tien uur, daar zie ik een beetje tegenop. Of eigenlijk heel erg. Ik heb twee redelijk drukke kinderen en voorzie een chaotische vlucht.”

„Het is niet per se dat het drammers zijn, maar ze zijn gewoon heel erg aanwezig en wakkeren dat ook in elkaar aan. Ik ben bang dat het hek van de dam is als ze eenmaal begonnen zijn met keten. Mijn jongste is natuurlijk nog heel klein, maar daardoor ook weer gehecht aan haar structuur. Bij haar ben ik bang voor huilbuien. Hoe kan ik hen nou het beste zo rustig mogelijk houden? Ik weet echt wel dat een beetje luidruchtigheid erbij hoort als je met kinderen vliegt, maar het zou toch wel fijn zijn als ik ze ietsje kan temperen.”

Bluetoothverbinding

Joyce Blauwhoff is gezinspedagoog en maakte toevallig vorige zomer precies dezelfde vliegreis met haar zoontje van 2. Zowel vanuit professioneel oogpunt als vanuit persoonlijke ervaring raadt ze Hayat aan de vertrouwde structuur een beetje los te laten en toch te proberen om stress in aanloop naar de vliegreis zo veel mogelijk te voorkomen. „Stress bij jou betekent per definitie stress bij je kinderen. Jullie hebben een soort Bluetoothverbinding: jouw emoties worden door hen feilloos opgepikt.”

Ademhaling

„Probeer dus eerst bij jezelf te raden te gaan. Ben je kalm genoeg om met de situatie om te gaan? Waar zit je angst precies? En wat is het ergste dat kan gebeuren? Probeer ruimte te maken voor jezelf en voor de gedachte: als het gebeurt, gebeurt het. En áls het gebeurt, moet je zelf extra kalm blijven om je kinderen te kunnen helpen. Eenmaal in het vliegtuig kun je bijvoorbeeld je ademhaling vertragen en helpende gedachten als een soort mantra in je hoofd herhalen: we komen uiteindelijk op bestemming aan, dit gaat voorbij.”

Cadeautjes

Dan over tot de zaken waarin je je kinderen actief kunt sturen. Daar heeft Blauwhoff gelukkig voor Hayat een mooie set tips voor. „Het helpt echt om je kinderen om de zo veel tijd een cadeautje te geven. Daar kunnen ze naar uitkijken en als ze hun nieuwe speeltje of boekje uitgepakt hebben, kunnen ze daar voorlopig weer mee vooruit. Ook vooraf kun je leuke boekjes kopen om hen voor te bereiden op wat komen gaat. Er zijn genoeg kinderboekjes over vliegen en vliegtuigen: mijn persoonlijke favoriet is Kaatje in het vliegtuig.”

EHBO-kit

„Stel daarnaast een soort EHBO-kitje samen dat je kunt inzetten op de moeilijke momenten. Neem de lievelingssnacks van je kinderen mee, pak voor de zekerheid voldoende ander eten in voor het geval ze het vliegtuigeten niet willen, en als het mogelijk is: schaf een tablet aan. Wat dat betreft raad ik het echt aan om de pedagogische normen overboord te gooien in een unieke situatie als tijdens een vliegreis. Beweeg mee met je kind en laat je opvoedstructuur een beetje los. Hoe krampachtiger jij namelijk aan jouw regels vasthoudt, hoe meer weerstand je kinderen zullen bieden.”

Laat structuur los

„Wees niet bang: je kinderen zullen echt niet na één vliegreis aannemen dat dit de nieuwe regels zijn. Dus wees gerust wat losser en geef ze zo veel schermtijd als nodig is. Ik zou daarbij wel adviseren om tot het laatst te wachten met de tablet, dus pas nadat je alle andere middelen uit de kast hebt getrokken. Er zijn ook speciale koptelefoons voor kinderen. Die zijn draadloos, je kunt ze verbinden met de tablet en ze hebben een decibellimiet die afgestemd is op het kindergehoor. En nog een leuke tip: neem een gratis proefabonnement op YouTube Premium en download offline een lading filmpjes waarmee je kinderen een tijd zoet zijn.”

„Ook wat betreft vaste momenten voor slaapjes kun je beter de structuur loslaten. Volg je kinderen. Slapen ze, dan is dat fijn, en anders niet. Neem eventueel een slaapzakje en knuffeltje mee zodat ze die ter beschikking hebben op momenten dat ze aangeven te willen slapen. Weet je van tevoren dat je kind juist van slag raakt als hij of zij de vaste slaapjes overslaat? Dan moet je daar natuurlijk aan vasthouden.”

Driftbuien

En wat nou als – om het maar mooi te zeggen – ’de pleuris uitbreekt’? Is er dan nog een tactiek die Hayat kan toepassen om de kinderen rustig te krijgen of kan ze ze beter laten razen? Blauwhoff: „Als je kind een driftbui krijgt, helpt het vaak om hem of haar rustig op te pakken of bij de hand te nemen en even ergens anders heen te gaan. Vaak helpt het om kinderen even uit de situatie te halen en af te leiden, zodat ze even later al niet meer weten waar ze zo druk, boos of verdrietig over waren. We weten natuurlijk niet of deze moeder met een andere volwassene vliegt, dat zou het wel makkelijker maken. Dan kun je bijvoorbeeld ook een taakverdeling afspreken: de eerste vijf uur besteed jij extra aandacht aan de één en je partner voor de ander, de volgende uren andersom.”

„Als de kinderen hard praten, kun je dat prima benoemen. Maak ze attent op hun omgeving en vraag rustig of ze hun zachte stem willen gebruiken. Mocht het zo zijn dat je in een ’nee-fase’ belandt, dan kun je weer proberen hen af te leiden en de situatie om te buigen. Misschien door er weer een cadeautje bij te pakken, een doosje rozijntjes tevoorschijn te halen of door voor te stellen even achter te gaan kijken bij de stewards en stewardessen. Hen kun je overigens ook heel goed inschakelen: bijna al het cabinepersoneel is vaak bereid je te helpen als het even moeilijk gaat.”

Schijt hebben

Tot slot heeft Blauwhoff nog een belangrijke boodschap voor Hayat: „Jij kunt er niets aan doen als je kinderen op bepaalde momenten luidruchtig zijn. Heb dus maar een beetje schijt aan de buitenwereld. Jij hebt net zo veel betaald voor deze vlucht en iedereen heeft weleens last van kinderen. Nu zijn het een keer de jouwe, de volgende keer weer die van een ander. En als je merkt dat de afkeurende blikken van medepassagiers je toch stress bezorgen, probeer dat dan uit je systeem te krijgen door er een grapje over te maken. ’Is er iemand die gezellig mijn kind op schoot wil?’ Je kunt ook overwegen om vooraf al een aardigheidje te kopen met een briefje eraan. Die kun je uitdelen om wat sympathie te wekken.”