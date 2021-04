’Mijn zoons nemen steeds vriendinnetjes mee naar huis’

Lieve Sabine, mijn zoons zijn 22 en 24 jaar en ze wonen nog thuis. Om de haverklap komen ze met een nieuwe vriendin thuis. Soms is het een weekje aan en dan weer twee maanden. Maar er zitten dus voortdurend nieuwe meiden aan de ontbijttafel of ik ’betrap’ ze als ik nietsvermoedend een slaapkamer inloop. Mijn vriendinnen zeggen dat ik de jongens toch een beetje moet pushen om op zichzelf te gaan wonen als ik het zo zat ben. Maar ze zijn het huis nog niet uit, omdat het niet te betalen is. En begrijp me niet verkeerd; ik vind het ook hartstikke gezellig dat ze nog thuis wonen. Maar die grieten steeds. En het meest gênante is het als ik me vergis en denk dat ze er vorige week ook al was en Marietje dan per ongeluk bij de verkeerde naam noem. Ik voel me meer en meer een bezoeker in mijn eigen huis en wil er het liefste paal en perk aan stellen. Maar hoe pak ik dat nou aan zonder dat ik meteen ’een hok vol herrie’ heb? Mijn man vind het overigens prima en heeft er helemaal geen bezwaren tegen.

Sabine: „Ik vind het nog best knap dat de jongens ondanks de lockdown en alle restricties zo veel verschillende vriendinnen weten te ritselen als ik heel eerlijk ben. ;) Maar ik begrijp het ook als je zegt dat je je soms niet vrij voelt in je eigen huis als je zo verrast wordt. Wij hadden je vraag ook op onze VROUW Facebookpagina gesteld en kregen er wel een paar opmerkelijke adviezen op.

Zo vindt Jolande de Wispelare dat je gewoon blij moet zijn dat de jongens ze mee naar huis nemen. „Fijn dat het niet geheim hoeft. Gewoon vriendelijk mee omgaan.” Monica Botman begrijpt je volledig: „Ik zou er ook niet blij van worden hoor! Ik zou me een vreemde in mijn eigen huis voelen. Kom ik de keuken in met mijn slaaphoofd zonder make-up in mijn pyjama, zit daar weer een vreemde aan tafel! Oh hell no. Een ander verhaal is als een verkering al langer duurt, maar iedere week een andere dame in mijn huis, ja daag! Kunnen ze dat niet bij haar thuis doen?”

Joly Plomp raadt je het volgende aan: „Tsja, even een briefje neerleggen zodat je weet dat er iemand is, ze zullen niet om 8 uur wakker zijn toch? Ik heb er niet veel problemen mee, maar goed, bij mij is ook niet elke week een ander.”

Lijkt me ook een prima advies. Je jongens kunnen best even een bericht in de gezins-app zetten dat er iemand in hun bed ligt als ze heel laat binnenkomen. Dan kun je in ieder geval zelf nog kiezen hoe je je aan de ontbijttafel vertoont. Zelf zou ik er gewoon iets leuks van maken. Het is best gezellig toch voor jou als vrouw dat er af en toe ook meiden in je mannenhuishouden zijn? En ze blijven toch ook niet tot hun dertigste thuiswonen. Maak gewoon een klein feestje van die ochtenden, met verse jus en een eitje. Zoveel gezelligheid was er niet het afgelopen jaar. Veel succes!

