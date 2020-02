Daghoroscoop 22 februari

VANDAAG JARIG

Financieel ziet het er goed voor u uit: de planeet die zich daarmee bemoeit gaat maar liefst 6 maanden aan uw zijde, vanaf 28 juni. Dat belooft meer inkomsten en kansen. Liefde kan u spontaan omarmen terwijl u een financieel doel bereikt, maar het kan ook tijdens een seminar of lezing gebeuren.

ZONDAG JARIG

Er kan iets wezenlijk veranderen in uw intellectuele leven en smaak voor boelen. Wetenschap, technologie en astronomie gaan u interesseren. Voor studenten kan dat een ommekeer betekenen van een exacte studierichting naar een meer wetenschappelijke. Qua welzijn hebt u weinig te vrezen.

RAM

Er zit wat onzekerheid en spanning in de lucht. Moedig degene met wie u samenwoont aan problemen te uiten en niet te onderdrukken of te ontkennen. In een vreemde situatie kunt u in tegengestelde richtingen worden getrokken. Blijf wie u bent.

STIER

Herzie uw financiële strategie door zelf research te doen en de markt in de gaten te houden. Verdiep u in filosofische of culturele concepten die afwijken van degene waarmee u bent opgegroeid, als u een oudere beter wilt begrijpen.

TWEELINGEN

Er kan bij controle van uw bankafschriften een kleine crisis ontstaan. Ga het probleem meteen te lijf als er meer uitgaat dan er binnenkomt. Schakel een accountant in als de situatie ingewikkelder wordt naarmate u dieper graaft.

KREEFT

Duik in een mysterie maar wacht tot maandag met het vrijgeven van de informatie die u hebt verzameld. Blijf kalm en onafhankelijk. U kunt nu goed met anderen overweg; u hebt door wat er gaande is al zult u het er niet mee eens zijn.

LEEUW

Plannen kunnen in de war worden geschopt. Houd rekening met fouten, misverstanden en merkwaardige gebeurtenissen die u tot nadenken zullen dwingen. Reizigers, automobilisten en toeristen moeten hun reserveringen controleren.

MAAGD

Ga liever niet in op een verzoek aan iets leiding te geven of een rol op u te nemen waaraan zware verplichtingen vastzitten. Tenzij u over veel vrije tijd beschikt en graag in het centrum van de belangstelling staat. Een apparaat kan het begeven.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met drukte en een uitdaging als u met publiek werkt, want het kan klachten en vragen regenen. Voeg daar nog een paar idiote mensen aan toe en u zult dol worden. Ook ontevredenheid kan uw weekend verzieken.

SCHORPIOEN

Gebruik uw ruim voorradige energie op gezonde wijze; ga naar de sportschool of geef uw huis een grote beurt. Misschien kunt u een workshop bijwonen over een onderwerp dat u bijzonder interesseert.

BOOGSCHUTTER

Stress met betrekking tot uw financiën kan funest zijn voor uw zelfvertrouwen. Deel uw zorgen met uw partner. Wees bereid te luisteren en accepteer een schouder waarop geleund kan worden. Samen komt u er wel uit.

STEENBOK

Focus op relaties en sta open voor een discussie. Dat zal positief zijn voor uw geluk op lange termijn, zeker als recente ruzies moeilijkheden hebben veroorzaakt. Atleten kunnen dit weekend een mooi resultaat neerzetten.

WATERMAN

Misschien bent u niet van plan een grote schoonmaak op touw te zetten maar tegenslag of verwarring kan u ertoe dwingen. Grijp in als om u heen chaos heerst. Weglopen van hetgeen dat is mis gegaan doet het niet verdwijnen.

VISSEN

Creativiteit die op intuïtie en inspiratie is gebaseerd zal, indien geëxposeerd, warm worden onthaald. Zorg voor een ontspannende siësta zodat u bent uitgerust als ’s avonds een bijzondere gebeurtenis op het programma staat.