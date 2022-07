Buitenland

Oorlogsveteraan Edwin Hunt (102) overleden

Oorlogsveteraan Edwin Hunt is zaterdag op 102-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Worthing in Groot-Brittanië. Dat maakte de Britse liefdadigheidsorganisatie Taxi Charity maandag bekend. Hunt was in Nederland vooral betrokken bij de bevrijding van Zuid-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorl...