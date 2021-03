Daghoroscoop 25 maart - Buitensporig gedrag wekt irritatie op, Vissen!

VANDAAG JARIG

Je horoscoop voor dit jaar ziet er weinig interessant uit. Relaties zullen niet prominent zijn en alleen als je iemand vindt die genoegen neemt met je sterke hang naar onafhankelijkheid, kan die relatie standhouden. Voor vrijgezellen is er weinig perspectief, al kan dat spontaan veranderen.

RAM

Aan zelfvertrouwen heb je geen gebrek; een ideale dag voor een presentatie. Je kunt ook met succes een nieuwe theorie verkondigen, maar blijf een beetje bescheiden. Wees attent voor je partner, ook al ken je elkaar al lang.

STIER

Als het op het werk rustig is kun je nu veranderen wat aangepast moet worden. Wat je doet zal gewaardeerd worden. Een drankje na het werk met een collega is misschien gezellig, maar vermijd het liever als je er niet goed tegen kunt.

TWEELINGEN

Reken niet op erkenning; de kans is groter dat je met je fouten wordt geconfronteerd. Leuke dingen gebeuren meestal als je ze niet verwacht. Zet je in voor mensen om wie je geeft. Wijs een verandering niet af, al komt- ie ongelegen.

KREEFT

Je kunt vast komen te zitten in het verkeer, telefoontjes vinden geen gehoor of je computer laat je in de steek. Drink niet te veel koffie als je in vorm wilt blijven; je raakt er alleen maar gestrest van. Ook de liefde kan voor onrust zorgen.

LEEUW

Lees over de landen die je ooit wilt bezoeken. Betrokkenheid bij een groepering die aldaar actief is, kan een duwtje in je rug zijn. Blijf realistisch; je hebt vandaag de neiging op hol te slaan. Trek een plan en voer het uit.

MAAGD

Wees bescheiden in je uitgaven en bemoei je niet met de financiën van anderen. Je budget kan ontregeld zijn door bijzondere gebeurtenissen; maak geen schulden. Vertel je lief dat je blij bent met hetgeen je samen hebt opgebouwd.

WEEGSCHAAL

Door met je partner een cursus te volgen, kom je elkaar nader. Liefde is belangrijk voor je, maar je zit jezelf en je partner wel eens in de weg met je vooringenomenheden. Wees bereid leiding te geven, maar ook om je te voegen.

SCHORPIOEN

Allerlei invloeden kunnen het vreemde gevoel opleveren dat er meer aan de hand is dan zichtbaar is. Gesprekken zullen vragen oproepen. Fysieke inspanning wordt aangeraden om stoom af te blazen. Ga sporten.

BOOGSCHUTTER

Streef naar goede relaties met collega’s. Een uitgelezen dag voor teamwerk; je kunt bovendien plezier hebben. Verzet je eigen portie werk, geef niet toe aan luiheid en laat evenmin door anderen de kastanjes uit het vuur halen.

STEENBOK

Maak werk van een kwaaltje en stel dat niet uit. Een geschikte dag om te stoppen met een ongezonde gewoonte. Nieuws over een baan die geknipt is voor je, zal als muziek in je oren klinken. Solliciteer meteen.

WATERMAN

Je kunt het gevoel hebben tekort geschoten te zijn of je blijkt niet genoeg ervaring te hebben op je werkterrein. Je kunt daardoor wat timide zijn. Vraag de baas of je in aanmerking komt voor bijscholing. Zet daarbij je charme in.

VISSEN

Overweeg een zaak te starten vanuit je woonruimte. Als je bescheiden en klein begint, heb je de beste kans van slagen. Wees liever subtiel dan brutaal als je indruk wilt maken op anderen. Buitensporig gedrag wekt irritatie op.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!