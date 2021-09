Premium Het beste van De Telegraaf

’Wat goeeeeed, Erica rookt niet meer!’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Zullen we het deze week eens een keer hebben over wat de Meilandjes wel goed doen in plaats van, zoals gewoonlijk, met z’n allen over ze heen te pissen? De hele goegemeente valt immers weer eens over de familie heen. Papa Martien heeft met een borreltje teveel op een Solex gereden. Twitter raakt er niet over uitgepraat. Schande wordt ervan gesproken, slecht voorbeeld. Gedoe over denken dat je boven de wet staat en zo.