Zo help je ondernemers de coronacrisis door!

Dichte Deuren

Restaurants, cafés en kleine zaakjes hebben allemaal de deuren moeten sluiten door het coronavirus. Zeker voor kleine bedrijven kan drie weken lang de deuren sluiten, een enorme impact hebben en zelfs tot faillissement leiden. Maar gelukkig werd er besloten dat afhalen en bezorgen nog wel mag. Dichte Deuren is een van de websites waarop je horeca kan zoeken die tijdens de coronacrisis take-away of delivery verzorgen.

Cadeaubonnen

Veel zaken hebben hun deur moeten sluiten door het virus, maar online zijn daar oplossingen voor. Je kan altijd je favoriete kledingwinkeltje helpen door online kleding te bestellen. Mocht je nu niets nodig hebben maar wil je wel wat doen om te helpen? Cadeaubonnen bieden de oplossing. Op deze manier geef je namelijk alvast wat geld aan het bedrijf.

Red je boeketje

Ook de bloemenexport ligt momenteel geheel stil. Normaal is de lente juist een periode waarin Nederland bloemen en bollen exporteert, maar dit jaar is dat helaas anders. Hierdoor worden heel veel bloemen weggegooid en raakt de bloemenwereld in financiële problemen. Maar de initiatiefnemers van Red je Boeketje slaan de handen ineen om de harde werkers van de bloemenexport te helpen en tegelijkertijd de ouderen in de verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken. Voor een klein bedrag kun je een boeket sturen naar een verzorgingstehuis in Nederland.

Pay What You Can

Filmmakers maken door corona ook moeilijke tijden door. Evenementen gaan niet door en after movies hoeven niet meer gemaakt te worden. Toch is er wel een vraag naar video’s, door bijvoorbeeld yogadocenten die online yogalessen willen geven of docenten die hun lessen willen voortzetten. Alleen is niet iedereen even handig met het filmen of bewerken van een video. Hierop is iets bedacht, namelijk het Pay What You Can-platform. Via deze website kan iedereen professionele filmmakers en cameramensen inhuren. Een enorm budget is niet nodig, vandaar de naam Pay What You Can.

Muzikanten

Ook muzikanten zitten deze periode veelal zonder werk. Optredens kunnen namelijk niet meer doorgaan. Maar door bijvoorbeeld een album of merchandise te kopen kan je wel de muzikant een beetje helpen.

Help de horeca

Met ‘Help de Horeca’ ondersteunt de Koninklijke Horeca Nederland samen met horecapartners de Nederlandse horecaondernemers. Consumenten kunnen in plaats van een bezoek aan een café of restaurant, een waardebon kopen. Deze kunnen ze op het moment dat alles weer open gaat verzilveren. Op deze manier kan de horeca toch aan de broodnodige inkomsten komen.