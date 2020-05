Willemien nam in coronatijd haar verstandelijk beperkte zoon in huis

Ebel, de zoon van Willemien, is inmiddels 25 jaar. Het is dus alweer een kwart eeuw geleden dat hij als gezonde baby het levenslicht zag. Hij groeide op als een blije peuter, maar opeens ging het mis. Ebel keerde zich in zichzelf en niemand wist waarom. Uiteindelijk kreeg hij het stempel ’zwaar autistisch’. Niemand geloofde dat hij ooit zou leren communiceren. Behalve Willemien. Ze zette alles op alles om Ebel een zo volwaardig mogelijk leven te laten leiden. En dat lukte wonderbaarlijk goed.

Naar huis?

Ebel woont tegenwoordig in een zorginstelling. De coronacrisis zorgde er half maart voor dat Willemien voor een moeilijke keuze werd gesteld: moest ze Ebel naar huis halen tijdens de coronacrisis, of liet ze hem waar hij was? Wanneer ze voor het laatste koos, zou ze hem weken, misschien wel maanden niet kunnen bezoeken. Ze koos ervoor om Ebel naar huis te halen. Over de weken die volgden, schreef ze dit verhaal.

„Vrijdag 13 maart. De zorginstelling waar Ebel woont, belt op. In verband met de coronamaatregelen overleggen ze met ouders en naasten. De keuze moet snel gemaakt worden, en dus sta ik een half uur later op de stoep om mijn zoon op te halen. Een jongvolwassen man, een beer van een vent, maar nu heel klein en haast breekbaar. Zijn gezicht licht op als hij me ziet: Mama is er, het zal wel goedkomen. Naast me in de auto op weg naar huis houdt hij mijn hand stevig vast, hij laat alleen heel even los als ik met twee handen de bocht om stuur. Thuis zitten we aan tafel, ik heb koffie gezet.

Angst

’s Avonds in bed voel ik de kille handen van angst om mijn nek. Als ik nou ziek word en naar het ziekenhuis moet en misschien nog erger, wat gebeurt er dan met hem? En wat als hij ziek wordt en hij moet naar het ziekenhuis? Als ik niet mee mag om zijn hand heel stevig vast te houden, wat gebeurt er dan met hem, hoe moet het dan met ons? Mensen om me heen vragen of het te doen is, om Ebel thuis te hebben. Het is te doen, we hebben dit vaker moeten doen, jaren- en jarenlang zelfs. Doordat mijn zoon ernstig meervoudig beperkt is geraakt door een onbekende oorzaak, had hij jarenlang geen label. Geen label, betekent geen plek in een zorginstelling. Samen de dag doorkomen, er iets van maken, daar zijn we heel goed in geworden.

Dapper kind

Mijn lieve, dappere kind. Hij geeft geen krimp, terwijl hij zomaar is weggehaald uit wat voor een groot deel zijn leven is. Wat zal hij denken, hoe zal dit voelen? Zal hij het bij zichzelf zoeken? Hij leeft met de diepe angst anders te zijn. Als er verderop in de kamer door een windvlaag iets omvalt roept hij ’sorry’, met grote bange ogen. Soms lijkt het alsof hij denkt dat zijn onvermogen de schuld is van alles wat misgaat. Ik let daar dus juist nu heel erg op, herhaal het vaak. ‘Je doet het goed, wat fijn dat je bij mama bent, wat help je me goed. Wat ben ik blij dat je er bent!’ We zoeken vormen om te verbinden met zijn zorgplekken, we sturen appjes met foto’s, mailtjes, zetten bloembollen bij zijn logeerhuis voor de deur en hij krijgt kaartjes en ze bellen en sturen mailtjes terug.

Dan weer een stapje verder. Ik denk na over mijn rol in dit alles. Ouders van kinderen met meervoudige beperkingen hebben een lastige rol. Vaak zijn ze de stem van hun kind, ik zelfs letterlijk. Ik praat voor mijn zoon omdat hij de woorden zelf niet goed genoeg kan vinden. Ik ben zijn bewindvoerder, zijn mentor, ik ben de casemanager die alles regelt rond de eindeloze administratie, ik zorg dat zijn medicatie op orde is. Ik ben veel meer dan moeder, ik ben de spin in het web van het leven van mijn zoon.

Het nieuwe normaal

Omdat mijn zoon niet kan praten, wordt nog te vaak gedacht dat hij geen behoefte heeft om zijn verhaal te vertellen. Dat klopt niet. Mensen die niet met woorden communiceren, spreken hun eigen taal en vertellen op hun manier hun verhaal. Het is van groot belang dat er ruimte, tijd en aandacht is voor wat zij willen delen met beelden, gebaren, woorden en voorwerpen.

Dat dit ging gebeuren, dat wist niemand. Dat het straks weer gaat veranderen – hoe dan ook – dat weten we wel. We kunnen vandaag beginnen met nadenken over hoe we straks verder gaan voor deze kwetsbare groep. Mogen we erop rekenen dat onze kinderen niet vergeten worden?”