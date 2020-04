’Moet ik het na de coronatijd uitmaken?’

Lieve Sabine, begin maart, net voordat alle nieuwe regels van kracht werden, had ik een date met een leuke man. Het was zo gezellig dat we met elkaar in bed eindigden. De volgende dag ging de horeca dicht en kregen we te horen dat het klaar was met het persoonlijke contact. Maar omdat wij die nacht daarvoor toch al lichamelijk contact hadden, besloten we elkaar te blijven zien.

Ik had mijn tinderprofiel nog niet verwijderd trouwens en het viel me op dat het online drukker werd dan ooit. Alsof iedereen ineens op zoek ging naar een partner. De ene na de andere leukerd bood zich aan. Ik denk dat ik momenteel wel met vijf potentiële datekandidaten chat. Maar omdat ik ’de man van net voor corona’ beloofd heb, trouw te zijn in verband met besmetting, doe ik er verder niets mee.

Ondertussen is die date zich steeds meer gaan hechten en heeft hij het zelfs al over samenwonen. Maar ik moet er niet aan denken. We hebben prima seks, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ik zie niet hoe ik ooit een normale relatie met hem kan hebben. Voor déze periode is het prima maar ik wil hem bijvoorbeeld helemaal niet voorstellen aan mijn vrienden of zo. Moet ik het nu al afkappen of zal ik nog even wachten?

Sabine: „Is dit een serieuze vraag? Hoe kan ik daar nou op antwoorden! Je moet doen wat je geweten je ingeeft, lijkt me. Ik moet zeggen dat ik het wel tof vind dat je hem trouw blijft omdat je niet wil dat jij de oorzaak zou kunnen zijn van een eventuele coronabesmetting. Maar ik zou hem toch wel eerlijk vertellen dat het voor jou wat minder serieus is. Er is weinig mis met een zogenaamde booty call maar het is niet helemaal fair als hij daar hele andere verwachtingen bij heeft. Voor jou is het casual seks, en nu toevallig even met dezelfde man omdat je je houdt aan de geldende social distance-regels. Misschien ben je voor hem wel de vrouw van zijn dromen.... Ook leuk, maar wel lullig als hij er zijn toekomst op baseert en jij hem na corona sowieso dumpt. Je weet zelf vast en zeker wat je moet doen. Succes!

