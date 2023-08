Conny (67): ‘Ik ga gewoon met mijn make-up op naar bed’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„In mijn hoofd voel ik me 25 jaar, maar als ik met mijn hobby fotografie bezig ben merk ik dat mijn lijf vaak aangeeft ‘ho, je bent de 60 gepasseerd!’. Ik fotografeer namelijk veel in de natuur, waarbij ik in vogelhutten klim en ik doe aan urbax fotografie. Dat houdt in dat je voor foto’s in leegstaande panden klimt, zoals een huis, boerderij of kasteel. Ik houd van de charme van het verval. Je weet nooit waar je terechtkomt, soms moet je door een klein raampje klimmen of over muren heen. Sommige panden vind ik te gevaarlijk, zoals een vloer op de eerste verdieping die vervallen is. Dat soort risico’s neem ik niet, dat past niet meer bij mijn leeftijd.”

„Ouder worden vind ik niet erg, maar je moet wel een beetje je best doen om de mooie dingen die je hebt te accentueren.” Ⓒ Eigen beeld

„In Nederland zijn weinig leegstaande panden, dus ik rijd vaak in mijn camper naar Duitsland, België of Frankrijk. Soms vergezelt een vriendin me op reis, maar mijn man gaat nooit mee. Hij is heel ongeduldig, terwijl ik soms uren ergens kan zitten voor de perfecte foto. We zijn bijna 40 jaar getrouwd, maar hij gunt mij die vrijheid. Binnenkort ga ik een weekje naar Spanje, want daar wil ik graag de witbuikzandhoender spotten. Deze vogel heb ik ooit een keer op een foto gezien en wil ik nu zelf fotograferen! Ik beoefen deze hobby inmiddels acht jaar. Ik heb 32 jaar lang bij Holland Casino gewerkt, waar ik ooit begonnen ben als blackjack-dealer en sinds ik met vervroegd pensioen ben heb ik alle tijd.”

Wat houdt je jong?

„Ik heb plezier in het leven en vermijd dingen waar ik geen zin in heb. Ik ben niet het type om achter de geraniums te zitten, want ik heb te veel plannen in mijn hoofd. Ik heb zelfs een soort bucketlist. En alles wat ik boven afvink komt er aan de onderkant weer bij! Zo wil ik bijvoorbeeld ooit nog een safari maken.”

Heb je een beautygeheim?

„Nee, ik denk dat het de goede genen zijn. Het is zelfs schandalig, maar ik ga gewoon met mijn make-up op naar bed. Daarnaast is het de levensvreugde! Want crèmes boeien mij niet zo veel. Je zult mij zelden in de stad zien winkelen. Ik ben eigenlijk niet veel met mijn uiterlijk bezig, hoewel ik wel ijdel ben. Ik zal niet zo snel zonder mascara en lippenstift de deur uitgaan. Ouder worden vind ik niet erg, maar je moet wel een beetje je best doen om de mooie dingen die je hebt te accentueren. Zonder jezelf onder te dompelen in de make up. Zoals de jeugd tegenwoordig met opgespoten lippen en nepwimpers… Ik vind het zonde als je geen echt gezicht ziet.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn uitstraling! En mijn levensvreugde.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik was minder blij met mijn overgewicht, maar vier jaar geleden heb ik een gastric bypass-operatie ondergaan. Sinds de geboorte van onze zoon was ik namelijk twintig kilo aangekomen en die ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik zat een tijdje zelfs boven de 100 kilo. Die extra kilo’s zaten mij in de weg, ik liep overal tegen aan. In mijn hoofd was ik nog smal, maar in het echte leven niet. Sinds de operatie heb ik mijn oude lichaam weer terug. Ik ken en herken mezelf weer.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik ben vrij open en levenslustig. Mensen zeggen vaak dat ik een fijne persoonlijkheid heb, dus dat zal dan wel zo zijn. Maar ik heb ook mijn vervelende kanten hoor, ik kan soms stikchagrijnig zijn.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Absoluut! Als je aan mij vraagt of ik dingen over zou willen doen, dan zou ik precies hetzelfde leven hebben. Ook vind ik deze levensfase prima. Ik zou wel tien jaar eraf willen hebben, omdat ik nog zo veel dingen wil doen. Mijn man zegt wel eens: ‘wat heb jij een haast in het leven!’ Maar voor mijn gevoel kom ik tijd tekort. Ik zie mezelf over tien jaar namelijk niet meer in gebouwen klimmen, maar er is nog zo veel leuks te zien.”

Heb je een levensles?

„Geen dingen doen, die niet goed voelen. En altijd naar je gevoel luisteren, want ik denk dat de meeste mensen te veel bezig zijn met spullen kopen in plaats van gelukkig zijn. Ik denk dat je uiteindelijk veel gelukkiger wordt als je de tijd voor dingen neemt, in plaats van hard werken om bepaalde spullen aan te schaffen.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar e.van.riet@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.