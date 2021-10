Daghoroscoop 12 oktober - Je goede naam kan gevaar lopen, Maagd

VANDAAG JARIG

Sinds begin dit jaar zijn je gezondheid en energieniveau verbeterd. Van 2018 tot 2020 kun je het moeilijk hebben gehad, maar de twee belangrijke planeten die jou toen dwarszaten zijn je nu beter gezind. 2022 wordt een prima jaar. Blijf wel op je kwetsbare punten als lever en nieren letten.

RAM

Verspil geen tijd en ga er stevig tegenaan. Volg je eigen ideeën en bepaal zelf je lot. Koop duurzame goederen en investeer in onroerend goed. Dring aan op duidelijkheid als thuis verwarring ontstaat; uit geen beschuldigingen.

STIER

Laat iets repareren voor de kosten de pan uit rijzen. Probeer realistisch te zijn; een lichte flirt of knipoog betekent niet dat je je grote liefde in de ogen kijkt. Door anderen te helpen, help je ook jezelf sterker in het leven te staan.

TWEELINGEN

Maak je los van iemand die meent beter te weten hoe je moet leven dan jijzelf. Laat je niet dwingen een alledaags type te worden. Tijdens een zakelijke bijeenkomst kun je een lotgenoot ontmoeten. Breng tijd alleen door en denk na.

KREEFT

Het kan een bijzonder plezierige dag worden, maar spring niet te veel uit de band, want dan krijg je heibel met je partner. Professioneel moet je oppassen niet slordig of traag te zijn. Leg de kosten van je sociale leven aan banden.

LEEUW

Iemand die weet hoe men je moet benaderen, kan jou zover krijgen dat je je voorzichtigheid laat varen. Met bevredigend resultaat. Thuis lijkt het leven harmonieus, hoewel er onderhuids ook iets kan broeien. Praat meer samen.

MAAGD

Vermijd het contact met een wellustig type zonder principes, die iets van je gedaan wil krijgen via een ongebruikelijke weg. Jouw carrière of goede naam kan gevaar lopen. Doe geen water bij de wijn, maar blijf wel diplomatiek.

WEEGSCHAAL

Toegang tot vertrouwelijke informatie kan tot financiële winst leiden. Succes staat vast als je anderen weet te overtuigen met jou samen te werken. Neem geen taken op je die tijdrovend zijn en ook door een ander kunnen worden gedaan.

SCHORPIOEN

Het nemen van een besluit kan voor stress zorgen. Enerzijds wil je dit, anderzijds dat. Heb geduld, dan zal de tijd leren wat de juiste keus is. Controleer je mail; er kan iets belangrijks tussen zitten. Wees voorzichtig met apparatuur.

BOOGSCHUTTER

Je krijgt spijt of wordt in verlegenheid gebracht als je er de kantjes afloopt of in grote halen snel thuis wilt zijn. Je zult er wel bij varen als een liefdesrelatie een stabielere vorm aanneemt. Legale rechten worden gunstig beïnvloed.

STEENBOK

De financiële situatie van een dierbare wordt duidelijker en kan zorgen oproepen. Wat als onschuldige flirt begon, kan een serieuze ontwikkeling doormaken. Vraag assistentie als jouw energie afneemt; meer handen maken het werk lichter.

WATERMAN

Op het werk zul je het naar je zin hebben, ook al moet je misschien overwerken. Stel de vragen waarop je een antwoord wilt hebben. Wees in creatief werk jezelf en leg verwijten naast je neer. Toon dat je weet wat je doet.

VISSEN

Er kan nieuws zijn over een erfenis of je moet je bezighouden met andermans financiën. Graaf diep als je op zoek bent naar verborgen informatie. Zowel thuis als in je werk krijg je meer ruimte. Geef een huisdier de zorg die het behoeft.

