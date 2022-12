Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Mijn spreekuur wordt in het nieuwe jaar overspoeld door relatie-ellende’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

’Tja, ik weet dat het allemaal wat oubollig klinkt, maar feit is wel dat er niet alleen maar oorlog woedt over de grens.’

Kerst is geweest en oud en nieuw staat voor de deur. Het is een periode van terugkijken en weer vooruitzien, een traditionele tussenintijd. En die tijd vraagt om een waardering van wat mag blijven of moet veranderen, als ook een waardering van wie mag blijven en wie mag vertrekken.