Daghoroscoop 20 juni

VANDAAG JARIG

Uw liefdeleven blijft harmonieus, zolang u uw partner niet forceert tot iets waar deze geen zin in heeft. Uw kinderen kunnen u op financieel gebied inspireren met winstgevende ideeën en directe steun. U communiceert dit jaar beter dan u normaal al doet en dat is prettig voor schrijvers en leraren.

ZONDAG JARIG

U doet graag iets voor anderen – alleen maar geld verdienen is voor u geen levensvervulling. Wat u doet moet echter wel betekenisvol zijn. Als u nog niet actief bent voor een liefdadig doel of als mantelzorger, dan gaat u dat binnenkort, of volgend jaar doen.

RAM

U kunt met ware grootheid te maken krijgen, of dat nu een standbeeld is of iemands persoonlijkheid. Een fijn weekend voor romantici en artiesten. Bent u verliefd dan is dit een goed moment om uw gevoelens de vrije loop te laten.

STIER

Luister naar uw intuïtie en gebruik uw gezonde verstand waar het liefde betreft. Een uitstekend moment voor de start van een romance. Zorg dat u beschikbaar bent voor een kind dat problemen heeft of over zijn toekomst wil praten.

TWEELINGEN

Een wedstrijd zult u eerder winnen met hersens en intelligent aanpassingsvermogen dan met domme kracht. Ongelukkigerwijs kunt u echter spontaan voor een minder subtiele benadering kiezen. Denk na voor u spreekt.

KREEFT

Het is tijd om zaken onder handen te nemen die betrekking hebben op uw financiën. Voer de komende weken een budget in om het weglekken van geld tegen te houden. Als u weet waar het lek zit kunt u maatregelen treffen.

LEEUW

Een verwaarloosde partner vraagt misschien niet om aandacht, maar kan er wel naar hunkeren. Ga een ernstig gesprek over uw relatie niet uit de weg. Denk niet uitsluitend in uw eigen straatje, de ander heeft ook recht van spreken.

MAAGD

U kunt met emotionele kwesties te maken krijgen. Probeer rustig te blijven als u uw standpunten uiteen moet zetten. Iemand kan kritiek gebruiken om u op stang te jagen. Trek u even terug, verzet de zinnen en neem een kop thee.

WEEGSCHAAL

Een samenzijn kan uitgroeien tot een feestelijke gebeurtenis en zelf eindigen in een wilde avond. Trek vast feestelijke kleding aan als u de deur uitgaat en laat komen wat komt. Probeer zondagochtend uit te slapen.

SCHORPIOEN

Afwisseling is het zout in de pap. Herzie verouderde gewoonten en sta open voor nieuwe gezichtspunten. Verandering van omgeving is goed voor u. Pak de rolkoffer, stap op de trein en logeer een weekend elders.

BOOGSCHUTETR

Gebruik uw fantasie op elk gebied. Denk eens na over creatief bezig zijn met kinderen of ouderen, of een gelijkgestemde vriend(in). Geef iemand die zijn/haar best voor u doet een welgemeend compliment.

STEENBOK

Binnen een verhouding kunt u met verwarrende emoties te maken krijgen. Wat uw plannen ook zijn, houd rekening met veranderingen op het laatste moment. Zet de deur open voor mensen die het goed met u menen.

WATERMAN

Een kwestie die tot nu toe geheim was kan worden onthuld, maar aangezien u strategisch denkt zal u dat niet verrassen. U kunt alle mensen aan met wie u in contact komt, maar laat dat niet meteen doorschemeren.

VISSEN

Als gevolg van misverstanden kan het weekend rommelig beginnen, maar naarmate het vordert zullen nieuwe inzichten een aantal zaken duidelijk maken. Probeer te ontspannen, al kost u dat vaak moeite. Geniet van uw vrije tijd.