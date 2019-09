Bemoei jij je met het gewicht van je volwassen kind?

Als je zelf overgewicht hebt, is de kans groter dat je kind ook te zwaar is, dan wanneer je zelf een normaal gewicht hebt. Maar hoe reageer je als je kind volwassen is? Mag je je dan alsnog met zijn of haar gewicht bemoeien?

Alsof ik dat zelf niet weet

Op de redactie leeft dit onderwerp enorm. Redacteur Daphne en hoofdredacteur Marieke schommelen beiden nogal in gewicht en vinden het allebei vervelend als hun moeder daar iets van zegt.

„Alsof ik dat zelf niet weet. Ik kwam 15 kilo aan toen ik ging studeren en mijn moeder zei er iedere keer als ze me zag iets van,” vertelt Marieke. „Het hielp niet, integendeel. Gelukkig is ze er nu mee gestopt.”

Heel irritant

Daphne is inmiddels 50, maar haar moeder maakt nog steeds opmerkingen als ze een kilootje aankomt. „Heel irritant.”

Stagiaire Femke denkt er anders over. „Toen ik op kamers ging, viel ik juist enorm af. Mijn moeder maakte zich daar zorgen over. Ze had gelijk. Ik ben blij dat ze me met de neus op de feiten drukte.”

Troost-eten

Eindredacteur Kim denkt ook dat de bemoeienis niet voorbij is als haar dochters volwassen zijn. „Mijn dochters zitten nu nog op de basisschool en zijn heel sportief. Ik zou het jammer vinden als ze ineens enorm zouden uitdijen als ze volwassen zijn.

Als ze met die extra kilo’s lekker in hun vel zitten, zeg ik er niets van. Maar als ik een vermoeden heb dat ze aan het ‚troost-eten’ zijn, zou ik er wel wat van zeggen en met ze praten over wat er aan de hand kan zijn.”

Praat mee

Wat vind jij? Zeg jij er iets van als je volwassen zoon of dochter in gewicht toeneemt of juist afvalt? Of bemoei je je er helemaal niet mee? En tot welke leeftijd voel jij je er nog verantwoordelijk voor?

