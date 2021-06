Daghoroscoop 9 juni - Die hopeloze zaak wordt opgelost, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Sleep carrièrebeslommeringen niet met je mee. Problemen lossen zichzelf vaak op, hoewel het natuurlijk prettig zou zijn als er helderheid in bepaalde opzichten zou komen. Verzamel feiten en besluit niets in haast. Zodra feiten beschikbaar komen, gaat het met je bergopwaarts tot eind dit jaar.

RAM

Wees op je hoede voor tegenstrijdige trends. Maak geen plannen die in beton zijn gegoten. Houd emoties onder controle als innerlijke onrust overweldigend dreigt te worden. Verspil geen kostbare tijd aan zinloze gesprekken.

STIER

Een geschikte dag om in aangenaam gezelschap van het goede leven te genieten. Je kunt vandaag ervaren dat wie goed doet, goed ontmoet. Hoewel het in je werk misschien een rustige periode is, heeft dat nauwelijks invloed op je inkomen.

TWEELINGEN

Emoties kunnen vandaag fluctueren; je trots kan gekrenkt worden. Waar de onenigheid ook over gaat, een periode van herbezinning lijkt noodzakelijk. Naast seks en romantiek kunnen vragen over zekerheid je passie overstijgen.

KREEFT

Belangrijke zakelijke onderhandelingen kunnen plannen die je hoopt te verwezenlijken, maken of breken. Een gesprek met een specialist kan voor opluchting zorgen als je je druk maakt over jouw gezondheid of die van een kind.

LEEUW

Vrienden kunnen je opvrolijken als je je de laatste tijd wat slap of mismoedig voelt. Ze kennen je gevoeligheden en weten hoe ze je kunnen bijstaan. Je kunt via hen ook interessante mensen ontmoeten die je vrienden worden.

MAAGD

Relaties op de werkvloer lijken uitstekend, althans met degenen in je directe omgeving. Je komt echter in aanvaring met een groep als je onafhankelijk wilt zijn of de aandacht op je wilt vestigen. Wees een eerlijke teamspeler.

WEEGSCHAAL

Een uitstekende dag om les te geven of een presentatie neer te zetten. Elk gehoor tot wie je je richt, zal ontvankelijk zijn voor je inzichten en dat vergroot je zelfvertrouwen. Het kost geen moeite om je product te verkopen.

SCHORPIOEN

Er lijkt in veel opzichten sprake van verandering. Nieuwe ideeën klinken optimistisch. Een juridische kwestie gaat de goede kant op. Een zaak die je tot wanhoop dreef, wordt opgelost. Streef naar meer vrijheid van handelen.

BOOGSCHUTTER

Het zal bevredigend zijn om je relatievaardigheden op te krikken. Leer de taal en cultuur kennen van buitenlandse gasten of immigranten die hier zijn komen wonen, zodat je makkelijker met elkaar kunt omgaan.

STEENBOK

De dag verloopt zonder incidenten als je deze verstandig indeelt. Sta je geest niet toe af te dwalen en probeer vroeg met je werk klaar te zijn, zodat je ook wat creatiefs kunt doen. Wees niet te beroerd om anderen terzijde te staan.

WATERMAN

Het kan aantrekkelijk zijn om meer tijd aan ontspanning te besteden dan je je kunt veroorloven, maar probeer je te beheersen. Geniet, maar doe het met mate, anders zie je je spaarpot als sneeuw voor de zon verdwijnen.

VISSEN

Je kunt met sterke vluchtneigingen te maken krijgen. Als het geen optie is om je eigen ding te doen, voeg dan zoveel mogelijk afwisseling toe aan je dagelijkse bezigheden. Houd goed in de gaten wat zich thuis allemaal afspeelt.

