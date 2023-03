Hier lees je of je het verouderingsproces kunt vertragen en zo ja: hoe

Kan dat eigenlijk, het verouderingsproces vertragen?

„Jazeker, door de juiste leefwijze, het is ook al aangetoond. Drie dingen zijn daarin belangrijk: lichamelijk én geestelijk in beweging blijven, en goed eten. Ik geloof heilig in onbewerkt eten, dus niet uit pakjes en zakjes waar van alles aan toegevoegd is.”

Betekent het eerste dat we naar de sportschool moeten?

„Nee, daarbij gaat het vooral om die beweging in je dagelijkse leven in te passen. Als je veel zit, sta dan elk half uur even op, doe wat kniebuigingen en ga weer verder. Neem de trap in plaats van de lift. Het is een cliché, maar nét iets meer moeite doen dan waar je zin in hebt, werkt echt.”

En die geestelijke uitdaging?

„Hiervoor geldt ook: moeite doen. Het is vaak niet zo dat je nieuwe dingen niet begrijpt of kunt, je hebt er gewoon geen zin in. Doe je best om een gebruiksaanwijzing of nieuwe app te begrijpen. Zo daag je je brein uit.”

Dat klinkt logisch. Heb je nog meer tips?

„Een positieve mindset is belangrijk; ik heb mezelf aangeleerd om elke dag bewust drie dingen op te noemen waar ik blij van word. En stress is de grootste verouderingsfactor, dus probeer eens tien minuten op de bank zitten zonder iets te doen – ook niet lezen of tv-kijken. En mijn beste ontspanningsoefening: wandel in de natuur!”

