Premium Columns & Opinie

’Uit deze elementen bestaat het perfecte plaatje van de ware liefde’

Het zijn van die dromerige romantici. In ieder geval hebben zij het perfecte plaatje in hun hoofd van hoe de ware liefde zou moeten zijn. Ik heb het over mensen die altijd en overal hun liefdespartner op de eerste plaats zetten; en daarmee zichzelf in het ravijn van tragische teleurstellingen doen s...