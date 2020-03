Weekhoroscoop week 14

Ram

Liefde: Je geliefde krijgt goed nieuws op financieel gebied. Dit schept nieuwe perspectieven voor de plannen die jullie samen hebben omtrent wonen en klussen. Nu maar hopen dat jullie samen op één lijn zitten qua smaak.

Financiën: Op financieel gebied kom je er steeds beter voor te staan en gaat het betalen van de rekeningen je ook steeds makkelijker af. Dit is niet alleen een kwestie van geluk, je doet zelf ook enorm je best.

Werk: Na een periode van iets rustiger aandoen is er een verandering in je carrière in aantocht. Geheel onverwacht ontvang je hierover bericht. Spannend!

Persoonlijk: Je populariteit neemt toe zowel privé als zakelijk. Veel e-mail en app contact is te verwachten. Probeer je wat minder (onnodig) zorgen te maken en meer te leven in het nu.

Stier

Liefde: Zowel jij als je geliefde hebben meer behoefte aan fysiek contact; veel seksuele activiteit is te verwachten. Ook op het emotionele vlak klikt het momenteel enorm goed tussen jullie.

Financiën: Op een niet alledaagse manier kun je nu wat extra geld verdienen of terugkrijgen. Je doet er wel verstandig aan op korte termijn gebruik te maken van deze mogelijkheid; deze kans is helaas niet onbeperkt houdbaar.

Werk: Nieuwe mogelijkheden op het gebied van werk dienen zich aan. Misschien merk je hier op dit moment nog niet veel van, maar er zijn leuke dingen naar je onderweg.

Persoonlijk: Je vermaakt je prima en hebt weinig behoefte aan sociale contacten. Af en toe even een kattenbelletje via What’s App of Instagram is voor dit moment voldoende wat jou betreft.

Tweelingen

Liefde: Meer contact met je kinderen en/of kleinkinderen is te verwachten. Jij en je geliefde genieten hier volop van maar zijn daarnaast ook graag samen deze week.

Financiën: Het is belangrijk om een paar veranderingen door te voeren en vooral ook om hierbij zelf het initiatief te nemen. Een en ander zal je niet in de schoot geworpen worden, je zult er zelf achteraan moeten.

Werk: Het contact met je werkgever of leidinggevende is goed. Niet alleen nieuwe, leuke klussen zijn in aantocht, er staat ook een goed gesprek op het menu.

Persoonlijk: Nieuwe inzichten zorgen voor meer rust in je hoofd en leiden wellicht zelfs tot een andere, meer relaxte levenswijze.

Kreeft

Liefde: De sleur wordt doorbroken door een bijzondere gebeurtenis of een apart gesprek waardoor jullie elkaar met heel andere ogen zullen bekijken. In positieve zin!

Financiën: Beperk grote uitgaven tot het absoluut noodzakelijke en probeer zoveel mogelijk te besparen. Eind deze maand zul je verrast worden door een onverwachte kostenpost, dan is het fijn om iets achter de hand te hebben.

Werk: Dit is een goed moment om je extra op je carrière te concentreren. Je komt zelf op een briljant idee of er doen zich andere kansen voor. Misschien zelfs allebei!

Persoonlijk: Als je een wens zou mogen doen, welke zou dit dan zijn? Raar maar waar, de komende weken zijn de sterren je goed gezind dus wees voorzichtig met wat je vraagt, wie weet krijg je het!

Leeuw

Liefde: De relatie vertoont hier en daar wat barstjes en scheurtjes, maar gelukkig niets dat niet gerepareerd kan worden. Blijf vooral kalm en ga niet overal direct op in, zeker wanneer dit alleen maar olie op het vuur gooit is dit nu niet handig.

Financiën: Het feit dat je nu meer geld kunt verdienen dan je had verwacht maakt dit een prima periode om nog openstaande leningen af te lossen of te investeren in een nieuw project waar je werkelijk in gelooft.

Werk: Je zelfverzekerde uitstraling en je kennis van zaken brengen je verder dan je had verwacht. Waak er wel voor dat je werk en privé gescheiden houdt en niet al te lange dagen maakt.

Persoonlijk: Probeer in je vrije tijd wat meer te ontspannen. Zelfs als je het fysiek rustig aan doet draait je hoofd op volle toeren. Dat is vermoeiender dan je denkt, Leeuw.

Maagd

Liefde: De communicatie tussen jou en je geliefde laat helaas wat te wensen over. Probeer je woorden zorgvuldig te kiezen en vat niet alles op als negatief. En dat geldt natuurlijk ook voor je lief.

Financiën: Een nieuwe auto, brommer of scooter behoort tot de mogelijkheden. Misschien had je deze al gekocht of besteld en kun je deze nu gaan ophalen. Of laten repareren zodat je mobiel of stalen ros weer helemaal als nieuw is.

Werk: Een korte break in je werkzaamheden is te verwachten. Gelukkig zul je er niet veel hinder van ondervinden. Integendeel, het doet je een aantal dingen inzien waar je werkelijk iets mee kunt voor jezelf.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om je kasten op te ruimen en vooral heel veel oude rommel weg te gooien. Je hebt een enorme verzameling oude bonnen, rekeningen en andere papieren die je al lang niet meer nodig hebt.

Weegschaal

Liefde: De liefde bloeit volop in Huize Weegschaal. Er is sprake van rust, ontspanning, gezelligheid, dankbaarheid en wederzijds begrip en respect. Zo fijn kan het (liefdes)leven zijn.

Financiën: Er is geen vuiltje aan de lucht. Je bent verzekerd van een inkomen en er is zelfs geen sprake van vertraging. Tot het einde van de maand, dan zou een en ander wat langer op zich kunnen laten wachten, maar dan nog kun je dit prima handelen.

Werk: Een geluk bij een ongeluk geeft je zowaar nieuwe inspiratie en een fijn duwtje in de juiste richting. Dit had je net nodig!

Persoonlijk: Je hebt enorm veel interesse in nieuwe zaken en vindt het nu ook heerlijk om te filosoferen. Je hebt geen enkele behoefte aan oude wijn in nieuwe zakken. Gelukkig weet je waar te zoeken!

Schorpioen

Liefde: Je geliefde heeft zin om samen iets nieuws te ondernemen maar eigenlijk heb je er niet zoveel behoefte aan. Je maakt je wat zorgen en bent moe. Hoewel je partner het jammer vindt heeft hij of zij er wel alle begrip voor.

Financiën: Je hoeft je geen zorgen te maken om je financiën. Men betaalt je netjes op tijd en misschien zelfs iets meer dan je had verwacht.

Werk: Het combineren van werk en gezin valt je niet gemakkelijk. Blijf zoeken naar een manier die voor jullie allemaal werkt; die is er! Je bent momenteel zeer flexibel in de omgang hetgeen je populair maakt bij je collega’s en eventuele cliënten.

Persoonlijk: Je zit wat minder hoog in je energie waardoor je overdag wat prikkelbaar bent en ’s avonds eerder in slaap valt. Pak op tijd je rust en breng wat meer tijd alleen door, dat heb je even nodig nu.

Boogschutter

Liefde: Eerlijk is eerlijk, het is thuis wel eens gezelliger geweest. Jij en je partner zijn het over bepaalde dingen niet eens en de kans dat jullie hier een gulden middenweg in vinden is klein. Misschien is het beter om deze onderwerpen even te laten rusten.

Financiën: Hoewel dit voor veel mensen niet de meest ideale periode is om een financieel avontuur aan te gaan, inspireert het jou juist tot nieuwe dingen. Een goede week om een businessplan op te stellen!

Werk: Je hebt plezier in je werk waardoor het je allemaal weinig moeite kost. Sterker, je krijgt er energie van!

Persoonlijk: Richt je voornamelijk op de leuke dingen des levens. Je kunt je wel zorgen maken over van alles, maar het meeste heb je toch niet zelf in de hand; zonde van je tijd!

Steenbok

Liefde: Je hebt weinig behoefte aan passief bankhangen. Het liefst ga je iets gezelligs doen. Lekker samen koken (en eten), schaken, een gezelschaps – of computerspel spelen of iets anders waar wat meer activiteit bij komt kijken.

Financiën: Een nieuwe tablet, telefoon of laptop is geen overbodige luxe. Of eigenlijk wel, maar je hebt iets op het oog dat je echt héél graag wilt hebben. Gun het jezelf. En geniet ervan!

Werk: Deze week heb je het qua werk nog even rustig. Volgende week daarentegen doet zich een kans voor waarbij je de kans krijgt een geweldige prestatie neer te zetten. Wellicht kun je je hier nu alvast op voorbereiden?

Persoonlijk: Een gezonde geest in een fit lichaam, wie wil dat niet? Besteed wat meer aandacht aan beide en kom (weer) lekker in je vel.

Waterman

Liefde: Je bent nogal strijdvaardig en competitief waardoor je niet zult aarzelen om de discussie aan te gaan met je partner. Die zit hier totaal niet op te wachten dus grote kans dat je lik op stuk krijgt. Hè, gezellig.

Financiën: Op financieel gebied kabbelt alles rustig door en schijn je weinig last te hebben van externe factoren die de financiën eventueel zouden kunnen beïnvloeden. Wees desondanks voorzichtig met het doen van grote uitgaven, zeker wanneer dit niet echt nodig is.

Werk: Je bent enorm leergierig en staat te trappelen om je nieuwe vaardigheden eigen te maken. Hoewel dit in de praktijk nog even op zich zal laten wachten, doe je er verstandig aan om op hier qua theorie wel alvast mee aan de slag te gaan.

Persoonlijk: Je kunt jezelf prima vermaken en hebt weinig behoefte aan andermans gezelschap. Het liefst zoek je even de rust op. Alleen.

Vissen

Liefde: Jullie hoeven weinig te doen om de relatie te laten werken. Jullie zijn graag in elkaars gezelschap en kunnen prima communiceren. Ook de fysieke aantrekkingskracht is groot.

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Zuinig boodschappen doen gaat je prima af . Daarnaast kost het je geen enkele moeite om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Alles gaat zijn gangetje en daar ben je blij om.

Werk: Zowel op je werk als thuis heb je je handen vol. Op het werk groeit het werk je haast boven het hoofd, terwijl er thuis ook nog het een en ander moet worden geklust. Doe alleen de dingen die nodig zijn en die je nu ook werkelijk aan kunt.

Persoonlijk: Zorg dat je alleen datgene doet waar je blij van wordt en laat je geen verplichtingen in de schoenen schuiven die eigenlijk helemaal geen verplichtingen zijn. Volg je hart en doe vooral niets met tegenzin.