VROUW Glossy Daisy: ’Als 20-jarige een relatie met een man van 47, kán niet’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

„Mensen zeggen weleens: het is niet echt een relatie uit het boekje. Maar dat vind ik zo’n onzin.”

Zij was 20, hij 47! Een relatie kon écht niet, maar ze werden smoorverliefd. Nu hebben Daisy (28) en Marc (55) samen een gezin, en gelukkig is haar vader helemaal bijgedraaid. Met z’n drieën vertellen ze in VROUW Glossy Opgebiecht Special hoe dat is gegaan. Vandaag Daisy’s versie.