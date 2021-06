Vijf gouden tips voor voetverzorging

Voetverzorging voor kalknagels

Een kalknagel kun je zomaar oplopen. Niet alleen door langdurige vochtigheid, ook een klein stootje tegen bijvoorbeeld de tafelpoot kan al een kalknagel opleveren. Het is verleidelijk om de lelijke nagel te camoufleren met nagellak, maar dan kan de nagel niet meer ademen, waardoor de infectie alleen maar erger wordt. Active Cover is een ademende nagellak én kalknagelbehandeling ineen en is nu – behalve in nude – ook verkrijgbaar in een prachtig koraalrood.

Active Cover, Coral Red € 29,95 (Nailner)

Voeten verzorgen bij eelt

Eelt ontstaat door wrijving of druk. Wanneer er meer nieuwe huidcellen worden aangemaakt dan er afsterven, ontstaat er een opeenhoping van cellen. En ook al is eeltvorming een natuurlijke reactie om de huid te beschermen, het liefst willen we er vanaf. Met de nieuwste voetvijl van Starskin lukt dat heel makkelijk. Je ’plaatst’ je hiel als het ware in de vijl en vijlt de dode huidcellen simpel weg.

Voetje van de vloer

Bij elke stap landt twee keer ons lichaamsgewicht op de voeten. Als je rent is dat zelfs zes keer zoveel. Voeten moeten dus sterk en gezond blijven. Gun ze daarom soms wat rust en leg ze lekker omhoog na een massage met een verzorgende voetcrème. Liefst op basis van ureum, want dit zorgt ervoor dat het vocht langdurig wordt vastgehouden. Als bijkomende eigenschap verwijdert ureum meteen droge huidschilfers.

Tips tegen stinkvoeten

Rozemarijn, Alecrim in het Portugees, is een van de meest veelzijdige en meest gebruikte kruiden in de Portugese keuken. Ook in cosmetica wordt het vaak toegepast vanwege de verzorgende eigenschappen en aangename geur. In de voetcrème van het Portugese merk Benamor wordt essentiële rozemarijnolie gebruikt om de huid van de voeten te kalmeren, herstellen en verfrissen.

Ureum?

Ureum is een lichaamseigen stof die in de lever wordt geproduceerd om de vochtregulering in de nieren op peil te houden. Omdat het voor optimale hydratatie en het verdwijnen van overtollige huidschilfers zorgt, wordt het (nagemaakte) stofje ook in voetcrèmes gebruikt.