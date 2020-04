Leuke musea die je digitaal kunt bezoeken!

Vaste hand vereist! (Westfries Museum, Hoorn)

Beeldend kunstenaar Eline Janssens brengt in de expositie Janssens & Koerten|Geknipt voor de kunst een ode aan de 17e eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten (1650-1715). Op de website van het museum vind je workshops kunstknippen - héél mindful - en er is de actie Geknipt voor onze helden. Maak zelf een duif en plak die op het raam om in coronatijd iemand een hart onder de riem te steken. Ook leuk met kinderen!

I’m a Barbie girl… (Stedelijk Museum, Vianen)

Tienerpop Barbie werd afgelopen jaar 60 en is nog steeds populair. In de overzichtstentoonstelling Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie zie je hoe de blonde bombshell in de loop der jaren is veranderd. Mét natuurlijk haar outfits, rollen, vrienden, zusje Skipper én vriendje Ken. Ga hier mee met de virtuele rondleiding!

Voor alle modeliefhebbers (Textielmuseum, Tilburg)

Alle haute couture-fans verzamelen! In de tentoonstelling The Art Of Lace zie je ontwerpen van grote namen als Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier en nog veel meer. In een online tour geven modejournaliste Cécile Narinx en Jasmijn Bergisch van Viktor&Rolf extra aanvullende informatie.

Operatie ‘Houd de kids bezig’ (Universiteitsmuseum, Groningen)

Midden in de stad Groningen staat het wetenschapsmuseum met een veelzijdige collectie. Voor alle jonge wetenschappers in spe is er nu de mogelijkheid om experimenten thuis te doen; proefjes gebaseerd op écht onderzoek van wetenschappers die ooit verbonden waren aan de universiteit.

De liefde viert hoogtij (CODA, Apeldoorn)

In de expositie The Future Is Female – Love Letters vertellen 41 vrouwelijke kunstenaars allemaal op hun unieke, eigenzinnige, krachtige en/of liefdevolle manier een verhaal over de liefde. Nu we allemaal thuiszitten, nodigt het museum ons uit om ouderwets (liefdes)brieven te schrijven en naar hen op te sturen. Als het museum weer opengaat, wordt een selectie van de mooiste inzendingen getoond.

En... er zijn nog véél meer online museumactiviteiten: kijk hier voor een overzicht!