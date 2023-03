Praat mee: Zou jij nog naar een alcoholvrije vrijmibo gaan?

Steeds meer bedrijven stoppen met het schenken van alcohol op de werkvloer. Hiermee willen werkgevers de gezondheid van hun personeel stimuleren. Zou jij nog naar de vrijmibo gaan als er geen alcohol geschonken wordt?

Dat het drinken van alcohol gezondheidsrisico’s met zich meebrengen is al langer bekend. Nu nemen werkgevers het advies om minder alcohol te drinken steeds serieuzer, is te lezen in De Telegraaf.

Naast dat het goed is voor de gezondheid van de werknemer, hebben werkgevers geen zin in gedoe met aangeschoten en handtastelijk personeel. Ook moeten veel mensen nog met de auto naar huis. Werkgevers willen voorkomen dat werknemers met alcohol achter het stuur stappen.

Alcoholvrij

David van Stijn, manager marketing & communication van bedrijfscateraar Sodexo ziet dat steeds meer organisaties vragen om alcoholvrije borrels. Zelf houdt de cateraar al jaren borrels zonder alcohol en dat bevalt prima.

In het artikel van De Telegraaf lees je dat meerdere organisaties zich inzetten voor de gezondheid van hun personeel. Zo houdt VGZ zorgverzekeringen al alcoholvrije borrels en schenkt ook ArboNed geen alcohol meer op de werkvloer. Bij de TU Delft geldt er een streng alcoholbeleid.

Plezier

De Britse epidemioloog Tim Spector specialiseert zich al jaren in het onderwerp en zegt dat mensen vergeten dat er ook plezier komt kijken bij het drinken van alcohol. „Samen drinken kan de sociale banden versterken, en dat is dan weer heel gezond,” vertelt hij in The Telegraph en raadt hij zelfs aan om zoveel mogelijk verschillende wijnsoorten te proberen. Zorg er dan wel voor dat het niet meer dan een halve fles wijn wordt, adviseert hij.

Reacties op Facebook

Onder het Facebookbericht van de Telegraaf over de vrijmibo zijn veel verschillende reacties te lezen. Ria vindt dat konijnen spruitjes eten. Zelf heeft ze liever lekkere bitterballen met mosterd bij de vrijmibo.

Patricia stelt voor om een lijstje te maken en die suggesties te serveren. Angela denkt dat het zo is afgelopen met die vrijdagmiddag.

Reacties op Twitter

Gien vraagt zich af of werkgevers willen dat er niemand naar de vrijmibo komt.

Monique sluit de werkweek af met een alcoholvrije borrel.

Mike denkt dat het beter is.