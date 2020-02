Katia (50): ’Door mijn ski-ongeluk zou ik nooit meer kunnen lopen’

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Het aantal wintersportongevallen is tot nu toe met een kwart toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt ANWB Alarmcentrale. In aanloop naar de voorjaarsvakantie zal dit cijfer nóg oplopen. De meeste mensen krijgen te maken met knieletsels, gevolgd door fracturen aan de enkel en letsel aan bovenbenen. VROUW sprak met Sofie en Katia, twee vrouwen die een blijvend letsel opliepen na wat een leuke wintervakantie had moeten zijn.