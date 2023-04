Praat mee: Moet roken op het strand verboden worden?

RTL Nieuws stelt dat er elk jaar zo’n 10 miljard sigaretten in Nederland worden gerookt, waarvan een groot deel in onze natuur belandt. De stranden zijn daarop geen uitzondering. Om deze reden overweegt het kabinet om roken op het strand te verbieden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) dat de achtergelaten sigaretten grote schade kunnen aanrichten aan het milieu. Zo zou het filter van één sigaret tot wel 1000 liter water vervuilen.

Afgelopen zomer deed Hart van Nederland al onderzoek naar dit idee. Hieruit bleek dat 56 procent van de Nederlanders voorstander van de maatregel is. Opvallend is ook dat een kwart van de rokende respondenten achter het verbod staat. Gilles van Sand van Stichting De Noordzee gaf in dit zelfde artikel aan blij te zijn met deze resultaten. „We willen bewustwording creëren dat mensen denken: het is niet zo normaal om peuken uit te drukken in de natuur”, aldus de woordvoerder.

Handhaving

Op Twitter is er echter weinig van dit enthausiasme te zien. Twitteraars twijfelen of het verbod wel gehandhaafd kan worden. Er wordt daarbij gewezen naar de personeelskrapte bij de politie en de vele oppervlakten waar gecontroleerd zou moeten worden.

Reacties op Twitter

Karin is in ieder geval voorstander van het verbod.

Nelly lijkt de maatregel ook te begrijpen.

Marlianne heeft een ander idee.

