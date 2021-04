Opgebiecht: ’Ik gooide een steen door zijn ruit’

Laat ik beginnen met toegeven dat ik niet trots ben op wat ik gedaan heb. Het is nu twee dagen geleden, maar ik zit nog steeds met een schuldgevoel op de bank. Ik heb alle chocolade opgegeten die ik in huis kon vinden, maar nog steeds knaagt er iets aan me. En nog erger is dat ik me ergens ook goed voel over mijn actie. Laat hem maar bang zijn, dat verdient-ie!

Datingsite

Het begon allemaal met een profiel op een datingsite. Na veelal aandringen van vriendinnen had ik me dan toch ingeschreven: met de kinderen uit huis werd het toch een beetje stil. Het regende berichten in mijn inbox, maar de enige tekst waar ik oog voor was, was die van Job. De zwoele blik op zijn profielfoto was genoeg om me te laten smelten. Ik twijfelde dan ook geen moment en begon een gesprek.

Úren praatten we met elkaar. Ik was niet achter mijn computer weg te slaan. Uiteindelijk besloten we af te spreken en het kon niet anders dan dat Job mijn prins op het witte paard was. Galant, attent én betaalde de rekening. Ik zag de vrouwen wel staren als we samen over straat liepen, maar hij was van míj.

Alles had ik voor hem over en níets was te veel. Een pakketje ophalen op kilometers afstand omdat het verkeerd bezorgd was? Ik zat al in de auto. Na mijn werk naar zijn huis racen om snel het avondeten voor hem klaar te hebben? Geen probleem. Ik aanbad hem. Nog voor hij iets vroeg, had ik het bij wijze van spreken al gedaan.

Fakeaccount

Tot ik er na ruim een jaar achter kwam dat hij nog steeds een profiel op die datingsite had. Ik maakte een fakeaccount aan, stuurde een berichtje en kreeg meteen een berichtje terug. Ik bleek dus niet de enige te zijn die op zijn avances was ingegaan en ook zeker niet de enige die hij wist in te pakken met zijn charmes. Ik was inwisselbaar, en dat heb ik gemerkt.

Zodra ik er iets van zei, zette hij er een punt achter. Hij had me nooit exclusiviteit beloofd en wilde zich niet binden, zei hij. Van de ene op de andere dag reageerde hij niet meer op mijn appjes en was ik niet meer welkom in zijn huis. Het was voorbij. Ik was aan de kant gezet. Dat hij me zomaar begon te negeren kon ik niet verkroppen. Dus reed ik op een avond na mijn werk langs zijn huis, om hem te vertellen wat ik nou precies van hem vond. Toen zag ik hem op de bank zitten, met een arm om een blonde vrouw heen.

Zo boos werd ik daarvan. Ik trilde gewoon van woede. Hoe durfde hij mij gewoon in te ruilen?! Voor ik het wist, pakte ik een flinke steen van de grond en gooide ik 'm met een flinke vaart dwars door de ruit hun kant op. Ik dook snel weg, maar zag nog nét hun verschrikte blikken toen de steen de theepot aan stukken sloeg.

En nu zit ik dus alleen thuis. Ik voel enige genoegdoening om mijn baldadigheid, maar ben ook als de dood dat Job erachter komt dat ik het was. Dan zijn mijn kansen bij hem voorgoed verkeken. Want eigenlijk wil ik hem nog steeds terug…