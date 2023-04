Truus (60): ’Ik merk dat ik souplesse verlies’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Naar mate ik ouder word, vind ik leeftijd steeds minder belangrijk worden. Het is maar een getal! Mooie herinneringen zijn mij dierbaarder. Ik sta sowieso weinig stil bij mijn leeftijd. In januari ben ik zestig geworden. Een bijzondere leeftijd, maar ik voel me niet anders dan dertig jaar geleden. Natuurlijk merk ik wel dat ik bepaalde souplesse verlies. Vroeger had ik binnen een paar uur mijn huis op orde. Ik rende van hot naar her. Nu gaat dat allemaal niet meer zo makkelijk. Toch ben ik nog best fit. Door weer en wind: ik ga fietsend naar mijn werk. Het is nu zo’n kleine vijf kilometer, maar naar mijn vorige werk legde ik zo’n 22 kilometer af. Ook loop ik tijdens mijn pauze altijd een rondje van een half uur. Mijn man en ik doen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, zo houd ik het toch een beetje bij.”

Heb je een beautygeheim?

„Eigenlijk doe ik niks bijzonders, ik zorg gewoon goed voor mijn lichaam. Het maakt niet uit hoe laat het is; ik reinig áltijd mijn gezicht. Ook draag ik iedere dag een make-upje. Niet te zwaar, gewoon om het een beetje op te frissen. Mijn verzorgingsproducten wissel ik regelmatig. Ik zweer niet bij bepaalde serums of crèmes. Voldoende bewegen vind ik wel ontzettend belangrijk. Ook denk ik dat roken een enorme invloed heeft op je huid en gezondheid. Mijn man en ik hebben echt heel veel gerookt, maar we zijn er 22 jaar geleden mee gestopt. Ik vind dat je aan iemands huid kan zien of het een roker is. Ik ben blij dat ik er destijds mee ben gestopt, het is zo’n wereld van verschil.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„De meeste mensen schatten mij jonger dan dat ik werkelijk ben. Ik wil niet pochen met hoe jong ik eruitzie. Het klinkt zo arrogant, maar het is een feit dat vrijwel niemand mij zestig jaar geeft. Als ik mensen mijn leeftijd vertel, reageren ze veelal verrast: ’Zestig? Jeetje, dat zou ik je niet geven.’ Natuurlijk voel ik me dan gevleid. Wie wil er nou geen complimentjes ontvangen? Toch word ik er altijd een beetje verlegen van, daarom ga ik er verder niet op in en vraag ik ook nooit hoe oud ze me eigenlijk hadden geschat.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Dat vind ik een moeilijk vraag, maar ik denk mijn haar. Vroeger verafschuwde ik mijn rode haar, maar nu draag ik het met trots. Ik word grijs, dus ik verf het inmiddels zelfs rood! Als kind wil je geen uitzondering zijn. Je wil opgaan in de massa, maar met felrood haar blijf je er toch tussenuit steken. Ik vond dat verschrikkelijk, maar nu vind ik het juist gaaf. Dit probeer ik ook aan mijn roodharige zoon mee te geven. Het maakt je minder doorsnee en het zorgt ervoor dat mensen je sneller zullen onthouden.”

Waarmee ben je minder blij?

„Tegenwoordig ben ik tevreden met zoals ik ben, maar vroeger had ik een enorme hekel aan mijn slechte ogen. Mijn ogen werden slechter en slechter en mijn jampotglazen dikker en dikker. Ik was het meisje met rood haar, jampotglazen en oubollige naam Truus. Ik schaamde me ervoor, maar nu weet ik het juist te omarmen. Tenminste, mijn rode haar en oubollige naam. Aan die jampotglazen heb ik wel iets laten doen. Ik had op een gegeven moment min acht, daarom heb ik voor een lenstransplantatie gekozen. Ik kan je vertellen, dat is zo’n verademing!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, dat denk ik wel. Ik heb nog een aantal jaar te gaan voordat ik officieel met pensioen mag. Sinds 1,5 jaar ben ik van fulltime naar 32 uur gegaan, dat vind ik al heerlijk. Ik geniet van mijn werk, de (klein)kinderen en mijn lieve man. We hebben een vrij onbezorgd leven en geen financiële zorgen. Een paar jaar geleden is mijn man gediagnosticeerd met de ziekte van Kahler (beenmergkanker). Destijds waren de prognoses niet erg positief, maar inmiddels is dat bijgesteld. Het was even schrikken, maar gelukkig kan en doet mijn man nog alles. Hij zal nooit meer genezen, maar de verwachting is dat hij er gewoon oud mee kan worden. In juli lopen we samen de Nijmeegse Vierdaagse, daar kijk ik heel erg naar uit. Toch bijzonder om zoiets samen mee te kunnen maken.”

Heb je een levensles?

„Blijf dichtbij jezelf. Trek je niet op aan een ander, dat zorgt altijd voor teleurstelling.”

