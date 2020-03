Papa vindt dat de kinderen wel buiten mogen spelen, mama denkt daar anders over. De coronacrisis treft ook vaak gevoelige snaren na een scheiding. Helemaal moeilijk wordt het als de ene ouder de verantwoordelijkheid voor honderd procent bij de andere ouder legt. „Er valt níets met hem te bespreken.” Dit is het eerste verhaal over relaties in tijden van corona.