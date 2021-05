Moeten ouders de schade betalen van hun 17-jarige puber?

Op dit moment geldt de ouderlijke aansprakelijkheid wanneer het kind 15 jaar of jonger is. Wanneer 16 of 17-jarigen schade toebrengen, zijn zij zelf aansprakelijk en zullen zij zelf op moeten draaien voor de kosten.

Verhoging leeftijdsgrens

Echter blijkt uit de praktijk dat zij vaak niet in staat zijn de schadevergoeding te betalen en dat ouders het vaak laten afweten. Demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) pleit daarom voor een verhoging van de leeftijdsgrens waarbij ouders aansprakelijk zijn en op moeten draaien voor de kosten.

Zijn ouders verantwoordelijk?

Volgens Dekker zal deze verhoging van de leeftijdsgrens ervoor zorgen dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de veiligheid en het welzijn van een minderjarig kind. Het zou „een instrument zijn om drang op de ouders uit te kunnen oefenen”, in plaats van „te dreigen met inperking van het gezag via een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van het kind.”

Maar in hoeverre kun je ouders verantwoordelijk houden voor (criminele) activiteiten van een 16 of 17-jarige puber? Die vraag rees ook toen bleek dat de ouders van een 13-jarige relschopper 18.000 moesten betalen voor de aangerichte schade tijdens de coronarellen.

Hoewel het hier dus ging om een 13-jarige jongen, waren de meningen op Facebook destijds verdeeld. Waar de een het vanzelfsprekend vindt dat ouders aansprakelijk zijn, omdat opvoeden hun taak is, stelt de ander dat het oneerlijk zou zijn voor de ouders, omdat het niet altijd even makkelijk is een puber binnen te houden.

Praat mee

Vind jij dat ouders verantwoordelijk zijn voor het criminele gedrag van een 17-jarig kind en dat zij de schade moeten betalen? Of is het op deze leeftijd de verantwoordelijkheid van het kind zelf?