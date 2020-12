’Ik zoende met mijn schoonvader’

„Het is dat mijn man en zijn vader uiterlijk zo op elkaar lijken, anders had ik gezworen dat zijn moeder een slippertje heeft gemaakt. Hun karakters verschillen als dag en nacht. Mijn man is een schat; rustig, verstandig, een beetje een control freak. Fijn voor de stabiele basis, maar ik denk weleens: ’Had je maar iets meer van je vader’.

Overlijden

Want die man is één brok vuur, inclusief ondeugende twinkeling in zijn ogen. En altijd in voor een borrel, voor geintjes. Een leukere schoonpa kan ik me niet wensen. Maar toen mijn schoonmoeder anderhalf jaar geleden plotseling overleed, was er even niets over van die vrolijke man. Een hoopje ellende was het. De eerste tijd kwam hij elke dag bij ons eten. Vaak zat ik daarna nog een tijd met hem aan tafel, terwijl mijn man ons zoontje in bed en/of bad deed.

Tussen mijn schoonvader en mij heeft het altijd geklikt, beter dan tussen hem en zijn zoon. Die twee kunnen niet met elkaar praten. En zeker niet over de vrouw die ze allebei zo missen. Mijn schoonvader staarde dan met betraande ogen voor zich uit en ik probeerde bemoedigende woorden te vinden, terwijl ik over zijn rug wreef.

Toen de vakantieperiode aanbrak, besloten we hem mee te nemen naar het huis in Frankrijk waar we elk jaar met onze vrienden een paar weken doorbrachten. Zij kenden hem ook al jaren en vonden het een mooie gedachte om die man een beetje op te beuren. M’n schoonvader ineens twee weken alleen laten, leek ons sowieso geen goed plan. Even eruit, even weg uit dat huis met zoveel herinneringen.

De mooie wandelingen in de frisse buitenlucht en het prachtige landschap deden hem inderdaad goed. En tijdens de lange avonden op het terras met een heerlijk glas Franse cognac, kwam zijn humor beetje bij beetje terug. Hij kon weer lachen, maar praatte ook voor het eerst over zijn verdriet. En over zijn huwelijk.

Dat bleek niet zo geweldig te zijn geweest als wij dachten. Hij hield van zijn vrouw, maar het vuur was allang gedoofd. Mijn man kon die verhalen over zijn moeder niet aanhoren en vertrok vaak eerder naar bed. Net als onze vrienden, die het ook iets te persoonlijk vonden. Maar ik begreep mijn schoonvader; wat hij had gemist bij zijn vrouw, miste ik soms bij mijn man.

Mond

Op zo’n avond, na het tweede glas cognac, betrapte ik mezelf op een foute gedachte: ’Wat als mijn schoonvader en ik een stel waren geweest?’ Hij was halverwege de zestig, maar zag er veel jonger uit. Het hád gekund... Ik schrok van die gedachte.

Toen ik in de keuken een glas water inschonk, stond hij ineens achter me. Het was zo’n moment dat zich vertraagd afspeelt. We keken elkaar aan, hij lachte wat verlegen. Toen streelde hij mijn gezicht en zoende mij op mijn mond.

Armen

Ik schrok, maar kon niet anders dan eraan toegeven, want het was heerlijk! Hij trok me tegen zich aan en ik liet het toe. Zijn vastberadenheid en sterke armen maakten me week van binnen. Als ik de trap niet had horen kraken, weet ik niet wat er was gebeurd.

’Kom je nog naar bed?’ riep mijn man vanuit het halletje. Ik heb me snel uit zijn vaders armen losgemaakt en ben de trap op gelopen. De volgende ochtend heb ik mijn schoonvader apart genomen en rustig gezegd dat dit echt nooit meer mocht gebeuren.

Vonkt

Hij verontschuldigde zich. Het was de drank, de eenzaamheid die hij al zo lang voelde. Maar hij snapte ook wel dat het absoluut niet kon. Zijn zoon zou hem nooit meer willen zien als hij dit wist. Hij verzekerde me ervan - wel weer met die grijns van ’m - dat hij zich voortaan zou gedragen. Maar nog steeds… Als onze blikken elkaar kruisen, vonkt het. Ik wil het niet, maar ik kan er niets aan doen!”

