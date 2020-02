Evelyn (43): ‘Ik wil mét MS lopen tegen MS’

Invloed MS

Evelyn werd in 2000 gediagnosticeerd met MS, nadat verschillende lichaamsfuncties begonnen uit te vallen. Evelyn: „Toen ik het hoorde stortte mijn wereld even in. Pas nadat de uitslag van een second opinion de diagnose bevestigde, lukte het me beter om het te accepteren. Ik realiseerde mij dat ik niet op de bank wilde zitten voor de rest van mijn leven en begon te genieten van alles wat ik nog kon. Wel had ik in het begin een gevoel van ‘haast’, omdat ik bang was dat er een moment zou komen dat ik steeds minder zou kunnen doen.”

„In 2011 kreeg ik een zware terugval en besefte ik dat ik niet in dat snelle tempo kon blijven doorgaan. Veel dingen heb ik tot nu toe in mijn dagelijks leven gelukkig niet hoeven opgeven, maar bijvoorbeeld salsalessen geven wel. Met zelf dansen heb ik gelukkig nooit hoeven stoppen.”

Rokjesdagloop

Behalve dansen, doet Evelyn ook al sinds 2014 mee aan de Rokjesdag Run4MS | Walk4MS. Tijdens de Rokjesdag wordt geld ingezameld voor Stichting MS Research. „Mijn motto werd ‘Mét MS lopen tegen MS’. Voor mijn eerste deelname in 2015 had ik als doel om 5 kilometer te kunnen hardlopen. Meerdere vrienden en familie wilden ook meedoen en samen zijn we gaan trainen. Toen we met de groep gefinisht waren, kwamen er veel emoties los. Sindsdien is de groep alleen maar gegroeid en zijn we er elk jaar weer bij.”

Ⓒ Prive foto

„Ik heb zelf twee keer niet mee kunnen doen door blessures, maar gelukkig heb ik mijn team toen wel kunnen aanmoedigen. De sfeer is altijd zo speciaal, omdat iedereen er is met hetzelfde doel: geld ophalen voor MS. Ik ben misschien dan niet de snelste en moet inmiddels het dribbelen afwisselen met wandelen, maar dat maakt mij niet uit. Ik wil meer doen dan ‘alleen’ ziek zijn en mijn steentje bijdragen aan een toekomst zonder MS.”

Voorbereiden

De 2020-editie van de Rokjesdag Run4MS | Walk4MS vindt op 5 april plaats in het Amsterdamse Bos. Voor het eerst mogen er dit jaar ook mannen meedoen aan de loop, mét of zonder rokje. „Mijn vriend doet nu ook mee en dat maakt het nog een stukje specialer. Het is dit jaar mijn zesde deelname en ik heb er heel veel zin in. We zijn al druk aan het trainen en bezig met het bedenken van outfits. Elk jaar ben ik weer een grote stuiterbal op de dag van de loop en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

„Zolang het nog gaat, blijf ik meedoen. Mocht het ooit tot een punt komen dat ik niet meer mee kan lopen, kom ik nog steeds om iedereen aan te moedigen. Het is namelijk zo belangrijk dat er door middel van dit soort evenementen meer aandacht voor MS wordt gevraagd. Er is heel veel verbeterd in de afgelopen jaren, maar er zijn ook nog heel veel onbeantwoorde vragen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er meer geld nodig voor onderzoek naar MS.”

Kom en loop of ren op zondag 5 april 2020 mee met de Rokjesdagloop tegen MS en schrijf je in!