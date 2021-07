Leontien: ’Ik droeg geen pruik toen ik kaal was door chemotherapie’

Voel jij je leeftijd?

„In mijn hoofd ben ik zeker geen 55, maar zo rond de 32. Ik denk dat ik mij op die leeftijd mentaal zo goed voelde, dat ik daar ben blijven hangen. Maar als ik opsta, hoor en voel ik gekraak en gepiep. Dat heeft onder andere te maken met alle behandelingen die ik kreeg toen ik borstkanker had.

Begin 2017 kreeg ik te horen dat het foute boel was. Met 16 chemo’s, 24 bestralingen en 3 operaties, en nog heel wat jaren hormoontherapie voor de boeg, heeft mijn lichaam behoorlijk wat te verduren gehad. Ik heb een hele waslijst aan klachten eraan overgehouden, zoals spierpijn, gewrichtspijn, oedeem en hoofdpijn. Toch antwoord ik dat het goed met me gaat als mensen ernaar vragen, want ik ben dankbaar dat ik nog leef.”

Heb jij een beautygeheim?

„Mijn beautygeheim is geen gezichtscrème of make-up product, maar regelmatig lachen, ergens de humor van inzien en een beetje gekkigheid behouden. Zodra iemand positief in het leven staat en zelfverzekerd is, valt dit aan iemand af te lezen. En buitenstaanders zullen dit zeker opmerken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik een paar jaar jonger geschat. Joepie, haha! Daar ben ik altijd wel blij mee. Ik denk dat dit komt doordat ik vaak glimlach.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Dat vind ik best lastig. Ik vind niet per se één lichaamsdeel mooi, zoals mijn ogen of mijn benen, maar ik ben blij met mijn algehele uitstraling. Ik ben goed zoals ik ben. Dat vond ik ook in de tijd dat ik ziek was.

Door de chemo verloor ik al snel al mijn haar, maar ik heb het nooit erg gevonden dat ik kaal was. Ik kocht leuke petjes en hoedjes, die ik soms ook wel eens vergat. Dan ging ik gewoon kaal de deur uit. Ik heb er bewust voor gekozen nooit een pruik te dragen, want waarom zou ik? Er zijn zoveel vrouwen die borstkanker krijgen en helaas hun haar dan verliezen, waarom zou ik mij dan hiervoor moeten schamen?’’

Waarmee ben je minder blij?

„Nou, inmiddels is mijn haar weer terug gegroeid, maar door alle chemobehandelingen is het een stuk dunner dan voorheen. Desondanks vind ik dit eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik ben er ‘ietsje’ minder blij mee, maar zoiets kleins is voor mij verwaarloosbaar.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik krijg vaak te horen dat men het knap vindt hoe positief ik ben en dat ik altijd gezellig ben om mee om te gaan. De tijd dat ik ziek ben geweest was pittig, maar toch lukte het mij een positieve draai te geven aan elke dag. Dat deed ik onder andere door wat ik meemaakte en voelde vast te leggen in luchtige en grappige tekeningen. Deze tekeningen heb ik later gebundeld in mijn boek Tumor met een vleugje humor.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, eigenlijk wel. Ik heb ontzettend veel lieve vrienden om mij heen en ben al 11 jaar gelukkig getrouwd met Peter. Ik vind het mooi dat lotgenoten zowel steun als een lach vinden in mijn boek. Als ik dat hoor, voelt het alsof mijn missie is geslaagd.”

Wat houdt je jong?

„Het feit dat ik zoveel mensen ontmoet en met jonge collega’s werk. In de weekenden werk ik bij CODA (cultuurhuis in Apeldoorn) en ik doe vrijwilligerswerk in een leuke winkel in het dorp waar ik woon. Door het contact met jonge mensen blijf ik nieuwsgierig naar wat er in hun wereld gebeurt en blijf ik jong van geest. Ik moet er dan ook nog niet aan denken om met pensioen te gaan.”

Heb je een levensles?

„Mijn levensmotto is: ‘pluk de dag’ en ‘leef’. Met hoofdletters en meerdere uitroeptekens, haha! Het is zo zonde als je je tijd verdoet met negativiteit. Het leven kan kort zijn, dus haal eruit wat erin zit.”

