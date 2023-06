’We verloren de finale van Love Island, maar wonnen daarna de hoofdprijs!’

Niemand had verwacht dat ze de ware zouden vinden via een realityprogramma. Of dat hun relatie de verleiding op televisie zou doorstaan. Toch zijn Rowenna en Donny verliefder dan ooit.

’Ik vind het heel fijn dat hij me niet heeft gepusht, ik weet niet of we anders nog samen waren geweest.’ Ⓒ Corné van der Stelt