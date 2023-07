’Geen wijn meer in de supermarkt? Betuttel ons niet alsof we kleine kinderen zijn’

„Dat alcohol drinken niet gezond is, weten we allemaal, zou je zeggen. Toch associeert slechts 27% het met ongezond. Het is wel gezellig, vindt 54% (onder wie ikzelf). 1,5 miljoen mensen in ons land heeft een alcoholprobleem. Dat heb je overigens al snel; vul eens een alcoholisten-risico-vragenlijst in en je hebt bij een avondje doorzakken in de week al een enkeltje kliniek verdiend.

Droogleggen

Maar wat moeten we nou met die gegevens? Onze overheid weet het wel. Sportkantines droogleggen, bijvoorbeeld. Of een ban op de verkoop van wijn of speciaalbiertjes in de supermarkt. En zou er een einde komen aan het biertje na een voetbalwedstrijd en kun je in je grootgrutter niet langer terecht voor een flesje pinot blanc bij je asperges, om maar eens wat te noemen.

Ik hou er echt wel van dat een overheid probeert de burgers een beetje gezond te houden, maar het lijkt mij dat deze betutteling absoluut niet gaat werken. Kantines drooggelegd? Dan nemen de sporters toch een koelboxje met eigen biertjes mee! En dan dan zien de sportclubs maar hoe ze met de derving aan inkomen dealen.

Van goeden huize

Geen wijn meer bij AH of de Jumbo? Dan voorzie ik dat slijterijen massaal gaan verkassen naar grotere panden en met spoed extra personeel nodig hebben. Gaat het onder de streep minder drinkers opleveren? Ik denk het niet. Mensen die willen drinken, doen het tóch wel. En alcoholisten die willen drinken al helemaal. Om die bij de borrel weg te houden, moet je van heel goeden huize komen.

Misschien zie ik het verkeerd, maar de opkomst van alcoholloze/arme biertjes en drankjes, is niet te stuiten. Waar je vroeger nog een absolute mafkees was als je een Buckler bestelde, is het nu heel hip (en verstandig) om een 0,0% biertje te drinken. Daar lijkt mij een enorme slag geslagen. Ik denk dat je daarnaast met goede/betere voorlichting ook een heel eind komt.

Vroeger deden we niet aan Dry January, tegenwoordig markeert het voor velen de start van het nieuwe jaar. Maar een drankje doen zit er aan de andere kant inmiddels ook zo als gemeengoed in, dat krijg je er echt niet uit door betuttelend op te treden en het, alsof we kleine kinderen zijn, bij ons weg te nemen.

Roken

Maar roken dan, hoe zou je de betutteling door de overheid daar wel goedkeuren, vraag ik mezelf af. Dat zie ik dan toch echt weer als een heel ander onderwerp. Van roken hebben anderen last. Dat er ooit gerookt werd in restaurants, op kantoren en in vliegtuigen, kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Ik weet nog goed dat het werd ingevoerd; toen konden we ons niet voorstellen dat het ooit door iedereen geaccepteerd zou worden.

Dat gebeurde wel. Nog even en dan zijn alle terrassen rookvrij en kun je echt overal zonder schadelijke én vieze rooklucht uit eten. Het laat rokers verder vrij hun eigen huis helemaal bruin te dampen.

Gaan we ook die kant op dat we uit eten gaan en geen rode wijn meer mogen bestellen? Dat een Irish Coffee iets wordt dat we alleen ’in het verre verleden’ als afsluiter van een avondje elders dineren nuttigden? Ik kan daar niet bij.

Verontwaardigd

Ik geef eerlijk toe dat ik er niet onbevooroordeeld in sta. Ik spuug niet in een glas wijn en weet tegelijkertijd dat drinken niet goed voor me is. Natuurlijk zou het beter zijn als we allemaal NU stoppen en je het werkelijk nergens meer kunt krijgen.

Misschien is ook dit een kwestie van wennen en kijk ik er over tien jaar met een heel andere blik naar. Maar voor nu roep ik toch met een verontwaardigde stem: Mag het leven ook alsjeblieft een beetje leuk en vooral lekker zijn?”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.