Bemoei je niet met wat ik eet!

Ik ben een volwassen mens en heb het recht om te kiezen. Jarenlang nam ik de oerstomme beslissing om sigaartjes te roken. Iets onverstandigers had ik niet kunnen doen en daar betaal ik momenteel een hele hoge prijs voor. Maar het was wel mijn keuze. Die sigaren zijn me niet door de strot gedouwd. Dat zou ook niet hebben gewerkt. Verbied me iets en ik moet en zal het hebben. Dat is de aard van dit beestje.

Vrijheid

Deze week vierden we de vrijheid. De Tweede Wereldoorlog ligt 76 jaar achter ons, maar dat we niet langer bezet worden door de vijandelijke troepen, is niet de enige verworvenheid van de afgelopen decennia. Er zijn meer vrijheden te vieren. We zijn het land geworden waarin een dubbeltje misschien harder moet werken, maar wel degelijk een kwartje kan worden. De documentairereeks Klassen toonde het nog maar eens een keer aan: je begint met een achterstand als je op een school in een minder goede buurt terecht komt, maar daar kun je je uitvechten.

Kortzichtige gekken

En we zijn ook het land waarin je mag zijn wie je bent in je hart. Word je geboren als meisje, maar voel je je een jongetje of andersom, dan kan dat hier. Natuurlijk zijn er altijd mensen die je erom veroordelen, maar kortzichtige gekken vind je overal. Val je op iemand van hetzelfde geslacht, dan kun je hier gewoon burgemeester worden of minister. Daar word je niet voor vervolgd of veroordeeld. Iedereen maakt fouten, wij ook. Maar we leren er wel van, soms zelfs zonder het door te hebben. Ik keek op Videoland een serie uit de jaren 80 en schrok van het aantal foute grappen. De stigmatiseringen vlogen je om de oren. Mensen met een andere culturele achtergrond werden belachelijk gemaakt, homoseksuelen neergezet als typetjes met boa’s. Heel pijnlijk en tegelijkertijd heel hoopgevend. Das war einmal en moet je eens kijken hoe ver we inmiddels zijn gekomen. Van een heleboel mensen, inclusief bekende Nederlanders, weet ik niet eens de seksuele geaardheid. Zo onbelangrijk is dat inmiddels geworden.

Okselhaar

En dan is er nog de vrijheid van kiezen voor een of voor meerdere partners, voor welke studie je wil volgen, voor het al dan niet afscheren van je okselhaar. Ja, er zijn mensen die daar allemaal schande van spreken, maar daar spreken wij dan in ruil zelf weer schande van: onsympathieke honden met een kokervisie. Wees eens wat toleranter zeg! Zolang niemand last heeft van jouw keuze, is er geen enkele reden waarom je niet zou mogen doen wat je wil. En persoonlijk kan ik met de beste wil van de wereld niet bedenken wat andermans okselhaar afdoet aan jouw levensvreugde. Je ziet het liever niet? Prima, kijk je lekker de andere kant op.

Vrijheid dus. Ik vind het een groot goed. Daarom schrok ik van het nieuws van de Technische Universiteit. Op de faculteit architectuur worden namelijk vanaf nu alleen nog maar vegetarische gerechten geserveerd in de kantine…

Roze koeken

Ik sta er echt helemaal achter als een onderwijsinstelling besluit over te gaan tot een gezondere versie van het lunchmenu dat in mijn studietijd vooral bestond uit roze koeken en saucijzenbroodjes, maar helemaal vega gaan, onder het motto: ze proeven het verschil toch niet tussen een kroket van oesterzwammen en een goede oude rundvleesvariant? Wat een enorme inbreuk op de keuzevrijheid (en wat een magere inschatting van het smaakniveau van de gemiddelde Nederlander). Geef liever goede voorlichting over voeding, bied mooie. gezonde en lekkere plantaardige producten aan, naast de niet-plantaardige; maar stop met het opleggen van jouw eigen visie.

Vegaterreur

In de media is deze beperking in keuzevrijheid al omgedoopt tot ‘vegaterreur’. Zelf vind ik het een inperking van de vrijheid. Ik kan zo moe worden van al die mensen die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk dat ze ieder ander hun mening en bijbehorende levensstijl op proberen te dringen. Waar bemoei je je mee? Zet gewoon een schaal lekkere wraps met humus en gedroogde tomaatjes naast de broodjes ham en salami en laat mensen zelf bepalen wat ze willen. Want bij het vieren van de vrijheid hoort niet het opleggen van beperkingen.

Ik vermoed dat de gemiddelde student in de toekomst de kantine links laat liggen en rechtsaf slaat naar de snackbar. En wat heb je dan bereikt? Een heleboel humus die linea recta in de vuilnisbak verdwijnt. Wel fijn voor de plaatselijke frituur trouwens. Support your locals, maar dan anders. Tel uit je winst.