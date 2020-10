’Ik rouw stiekem om mijn overleden minnaar’

Lieve Sabine, Ik (47) heb de laatste tien jaar een affaire gehad met een getrouwde man. We leerden elkaar via ons werk kennen. Ik werkte bij een opticien, hij was vertegenwoordiger. Allebei hadden we een relatie maar op de een of andere manier was de aantrekkingskracht enorm. Desondanks was het niet intens genoeg om er onze relaties voor op te zeggen: ik kreeg twee kinderen met mijn man, hij trouwde met zijn vriendin.

Onze geheime relatie bleef bestaan. Iets minder frequent dan in het begin, maar we zagen elkaar minstens twee keer per maand. Hij was altijd attent, gaf me zoveel complimenten en ik voelde me op en top vrouw bij hem. Schuldig naar onze partners voelden we ons eigenlijk niet. Het was iets van hem en mij en ik heb nooit het idee gehad dat we hierdoor minder van onze wettige partners hielden. Ik kreeg wat ik miste bij hem, en zo ervoer hij dat ook. Ik zag het als een win-win-situatie.

Afgelopen maart werd, uiteraard door corona, alles anders. Stiekem stuurden we elkaar berichtjes maar we zagen elkaar even niet. Maar vanaf half april werd het ineens stil. Hij reageerde niet meer op mijn berichtjes en ik begon me zorgen te maken. Tegen alle afgesproken regels in belde ik hem maar ik kreeg direct de voicemail. We hadden zo ons best gedaan om niet aan elkaar gelinkt te kunnen worden, dat ik ook geen social media heb. Maar toen ik hem - via de account van mijn dochter - opzocht, kreeg ik de schrik van mijn leven: hij bleek een week eerder te zijn overleden. En nu ben ik zo verdrietig maar kan ik het nergens uiten. De begrafenis is ook al geweest. Het is zo afschuwelijk. Ik weet me geen raad!

Sabine: „Wat afschuwelijk om dit te moeten meemaken. Ik vind het ontzettend verdrietig voor je dat je niemand hebt om je te troosten. Helaas zijn er best wel veel ’schaduwweduwen’, zoals vrouwen zoals jij genoemd worden. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik je moet helpen. Misschien dat er vrouwen zijn die je een hart onder de riem willen steken? In je eentje rouwen duurt vaak langer, dus misschien dat je toch een keer een afspraak met een psycholoog zou kunnen maken om het te bespreken? Of je hart luchten bij een anderf persoon met een geheimhoudingsplicht? Heel veel sterkte!”

