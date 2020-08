Kookliefhebbers opgelet: win een Philips Airfryer XXL

Waar de Philips Airfryer vooral bekendstaat als hoge hoed waar je de gezonde variant van je favoriete maal uit tovert, kan deze alleskunner in de keuken veel meer dan dat alleen. Biefstuk, risotto, pizza... eigenlijk kun je er alles in bereiden wat je ook in de oven, in een pan of op de barbecue zou kunnen klaarmaken. En het beste van al: jij kunt een van de vier Philips Airfryers XXL winnen.

Wat moet je doen?

Misschien ziet je vakantie er dit jaar net een tikkeltje anders uit dan andere jaren. Maar cultuur kun je ook op een hele andere manier opzoeken door gerechten van over de grens te bereiden.

Deel jouw lievelingsrecept uit jouw favoriete vakantieland via [email protected] De Philips-chef zet de vier winnende recepten om naar een Airfryer-versie, die vervolgens worden gefotografeerd en gepubliceerd in VROUW Magazine en op onze website. Daarbij krijgt de winnaar óók nog eens een Airfryer XXL opgestuurd. Deel snel je recept, want meedoen kan tot en met zondag 9 augustus 2020.

Bij deelname aan de winactie ga je akkoord met de actievoorwaarden.