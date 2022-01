KWF-directeur: ‘Ik raad thermografie zeker niet aan als screeningsmiddel op borstkanker’

Alle vrouwen tussen de vijftig en vijfenzeventig jaar ontvangen elke twee à drie jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij het bevolkingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van een mammografie, oftewel de door vrouwen zo gevreesde ’borstenpletter’. Op Facebook laten veel vrouwen weten dat ze een mammografie erg pijnlijk vinden en liever voor thermografie kiezen. Maar wat is thermografie precies? En is het geschikt voor screening op borstkanker? We bespreken het met professor Carla van Gils, directeur van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon.

Wat is thermografie?

Volgens van Gils is thermografie een heel ander soort techniek dan een mammografie. „Bij thermografie brengt een infraroodcamera de temperatuur van de huid van de borst in kaart. De temperatuurverschillen, ook wel ’hot spots’, kunnen wijzen op kanker, maar het kan ook een ontsteking zijn. Bij een mammografie wordt er gebruik gemaakt van röntgenstraling om door de borst heen te kijken. Hiervoor moet de borst tussen twee platen worden samengedrukt, want als je de borst niet platdrukt, kun je niet goed door het borstweefsel heen kijken. Dan zijn eventuele afwijkingen minder goed zichtbaar en werkt de mammografie dus minder goed.”

Is thermografie een goede manier om borstkanker te ontdekken?

Van Gils: „Thermografie is minder gevoelig en minder specifiek dan een mammografie. Je kunt eventuele kanker er veel minder goed mee opsporen. De thermografie kan niet zo diep in de borst kijken. Grote tumoren die aan de oppervlakte zitten, zou je er misschien mee kunnen zien. Veel tumoren liggen echter vaak dieper in het borstweefsel, grote kans dat je die dan mist. Door de oppervlakkige temperatuurmeting van thermografie zijn deze niet op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium. Daarnaast is thermografie dus minder specifiek. Ook andere afwijkingen, als een ontsteking, worden voor kanker aangezien. Dan is het vals alarm. Ik raad thermografie dan ook zeker niet aan als screeningsmiddel op borstkanker. Het wordt ook niet erkend als alternatief voor mammografie. Ik weet eigenlijk niet waar thermografie wel een goede onderzoeksmethode voor is, maar in elk geval niet voor een borstkanker-screening.”

Er zijn in Nederland diverse bedrijven die thermografie aanbieden voor borstonderzoek. Van Gils: „Dit klinkt aantrekkelijk, omdat deze techniek geen pijn doet en er geen straling bij komt kijken. Maar er is dus geen wetenschappelijk bewijs dat thermografie net zo goed werkt als mammografie. Zo’n bedrijf mag ook niet zeggen: ’Wij screenen op borstkanker door middel van thermografie.’ Daar moet je een vergunning voor hebben en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft alleen vergunningen voor gedegen screeningonderzoek naar kanker. Daarom gebruiken dit soort commerciële bedrijven niet het woord ’screening’, maar geven ze bijvoorbeeld aan dat ze naar de borstgezondheid kijken.”

Hoe vaak wordt borstkanker ontdekt door thermografie?

Van Gils geeft aan dat er geen goede wetenschappelijke screeningsstudies zijn naar de effectiviteit van thermografie bij vrouwen die geen klachten of symptomen hebben. „Er is wel onderzoek gedaan naar thermografie bij vrouwen die al klachten hadden of bij vrouwen bij wie al bekend is dat ze borstkanker hebben. Als je de borst onderzoekt terwijl er al klachten zijn, heb je een aanknopingspunt om heel gericht te onderzoeken en zoek je vaak ook langer door. Dan zou je dus ook met behulp van thermografie de tumor kunnen zien. Maar bij een gewone screening is er geen aanknopingspunt. Beide soorten onderzoek naar thermografie zijn niet geschikt om uitspraak te doen over de waarde ervan voor een borstkankerscreening. Wel is bekend dat van de vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek en die borstkanker hebben, dit bij meer dan 76% door middel van het mammografische screeningsonderzoek is ontdekt.”

Is een mammografie gevaarlijk voor je gezondheid?

Van Gils: „Bij een mammografie wordt er gebruik gemaakt van röntgenstraling. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van die straling. Een grote mate van deze straling kan kanker veroorzaken. Als een vrouw echter slechts één keer per twee jaar hieraan wordt blootgesteld, is die kans heel klein. Maar het is niet nul. De mammografie röntgenstraling veroorzaakt elk jaar drie sterfgevallen, maar we voorkomen er jaarlijks wel tussen de 850 en 1100 sterfgevallen door borstkanker mee. De voordelen wegen dus ruimschoots op tegen de nadelen. Er wordt intussen door KWF veel onderzoek gedaan naar manieren om de screening te verbeteren, want daar zijn zeker nog wel stappen in te zetten. Maar voor de gemiddelde vrouw is op dit moment mammografie de beste methode.”

Wat wil jij alle vrouwen meegeven als het gaat om borstonderzoek?

„In Nederland hebben we een heel gedegen bevolkingsonderzoek borstkanker, met gebruik van de mammografie. Dat is een bewezen goede techniek. Daarnaast is het ook prima georganiseerd; als je boven de vijftig bent, word je vanzelf uitgenodigd en het is gratis. Het is daarnaast wel belangrijk dat àlle vrouwen – ook onder de vijftig en boven de vijfenzeventig jaar – met klachten of afwijkingen aan de borsten naar de huisarts gaan. Ook als je net het onderzoek hebt gehad. Het gaat niet altijd om een knobbeltje, maar kan bijvoorbeeld een ingetrokken tepel of een schilferige huid zijn. Als je ook maar iets ongewoons aan je borsten ziet of voelt, blijf daar dan niet mee rondlopen. En wacht ook zeker niet de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek af, maar ga meteen naar de huisarts. Dat wil ik dus aan alle vrouwen meegeven: weet dat er een goed bevolkingsonderzoek is, weet hoe je borsten eruit zien en hoe ze voelen en ga bij klachten of afwijkingen naar de huisarts”, aldus van Gils.