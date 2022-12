Saskia (53): ’Ik ben intolerant voor zwarte peper’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik eet de laatste jaren voornamelijk plantaardig. Ik voelde me plotseling onder andere grieperig en duizelig en dat werd alsmaar steeds erger. Een orthomoleculair arts ontdekte dat ik een gluten- en koemelk intolerantie heb en intolerant ben voor zwarte peper. Zij adviseerde me bewuster te gaan eten en bepaalde voedingsstoffen te mijden. Gluten en zuivel moest ik voortaan laten staan. Ik ontdekte dat mijn nieuwe plantaardige levensstijl me enorm door de overgang hielp: ik heb onder andere minder last van opvliegers. Ook merk ik dat ongezond eten effect heeft op mijn hormonen. Te veel suiker of alcohol zorgt ervoor dat ik hier meer last van krijg. Ook doe ik aan intermittent fasting, waarbij ik alleen tussen 12:00 uur en 20:00 uur eet. Ik geloof dat je in de overgang gevoeliger bent voor insuline en een overschot hieraan zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor mijn hormonen. Daarom vind ik het belangrijk mijn voedingspatroon aan te passen.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Over het algemeen eet ik plantaardig, maar ik eet ook vlees en eieren. In zuivel zitten namelijk eiwitten. Aangezien ik geen melk meer drink, is het lastig om deze voldoende binnen te krijgen. In het begin was het lastig om de nieuwe levensstijl vol te houden, vooral omdat ik een echte kaaseter ben. Bij alles wat ik at, kwam kaas aan te pas. Het was echt een zoektocht om het te laten slagen. Ik heb allerlei verschillende plantaardige producten geprobeerd om te ontdekken welke lekker zijn. Inmiddels is het goed gelukt. Waar ik in het begin mijn bakje vol deed met yoghurt en een beetje fruit, is dat nu andersom en voeg ik ook noten en zaden toe. Mijn mindset is helemaal veranderd: ik voel me beter en wil niet anders meer.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik ga drie à vier dagen per week naar de sportschool en train dan al mijn spiergroepen. Na afloop drink ik dan een eiwitshake. Ook wandel ik veel, ik probeer iedere dag 7 à 10.000 stappen te zetten. Sporten doe ik niet om af te vallen, maar om gezond ouder te worden en lekker in mijn vel te zitten. Ik merk dat het mijn mentale gezondheid bevordert en dat vind ik heel fijn.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Daar ben ik niet mee bezig, al heb ik wel het doel mijn vetpercentage zo laag mogelijk te krijgen. Dat doe ik door gezond te eten en veel te sporten. Ik hoef geen wasbordje, maar een te hoog vetpercentage is niet gunstig voor mijn gezondheid. Aangezien ik in de overgang zit, kom ik sneller aan en dat wil ik voorkomen.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Af en toe een wijntje vind ik prima. In 2016 ben ik tijdelijk gestopt om te kijken wat het met mijn lichaam doet. Het bleek dat het onder andere mijn afvalproces vertraagt. Sindsdien ga ik bewust met alcohol om. Op feestjes rook ik, wat eigenlijk tegenstrijdig is met mijn gezonde levensstijl. Maar ja, het zit gewoon in mijn systeem. Gelukkig levert het geen overgangsklachten op.”

Wat is je grootste zonde?

„Chocolade. Iedere dag na het avondeten lijkt mijn lichaam erom te vragen. Een stukje maar, geen hele reep. Het zit tussen mijn oren, dat weet ik, maar ik zwicht er toch elke keer weer voor.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Op het moment gebruik ik geen medicijnen en daar ben ik heel trots op. Ik werk met mijn gezonde levensstijl hard om dit te voorkomen. Wel gebruik ik voedingssupplementen, waaronder magnesium, visolie, B12, extra zink, chlorella en spirulina, quercetine, vitamine C en D. Deze geven mijn gezondheid een extra boost.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Overal waar ’te’ voor staat is niet goed. Te weinig of te veel: je moet op zoek gaan naar een goede balans in voeding en sport. Kijk goed welke levensstijl bij jou past. Ik maak bijvoorbeeld soms bewust ongezonde keuzes: het heeft voor mij geen nut mezelf dingen te ontzeggen. Dat werkt alleen maar averechts.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn kinderen zou ik graag dezelfde levensstijl meegeven, maar dat lukt nog niet helemaal. De jongste wil wel, maar heeft nog niet de nodige stappen gezet. De oudste is wel bewust bezig met zijn eetpatroon. Ik laat ze wat betreft eetpatroon gewoon vrij, ik heb geen zin om er constant bovenop te zitten. Een voorbeeld zijn voor mijn kinderen vind ik het belangrijkst.”

Reactie Voedingscentrum

Plantaardig eten is volgens het Voedingscentrum prima, mits je de Schijf van Vijf aanhoudt. Ook zou je moeten erop moeten letten dat je nog voldoende eiwitten binnenkrijgt: mocht je geen vlees eten, zou je 30 procent meer eiwitten nodig hebben dan zij die dit wel doen. Het zou goed zijn deze uit verschillende bronnen te halen. Eieren of vis in combinatie met vitamine B12 noemt het Voedingscentrum bijvoorbeeld als goede vervanger. De relatie tussen plantaardig eten en overgangsklachten is het Voedingscentrum niet bekend. Zij adviseren tijdens de overgang net als normaal te eten (volgens de Schijf van Vijf). Ook vragen zij op te letten met voedingssupplementen: de werking van onder andere zilverkaars, isoflavonen en fyto-oestrogenen bij overgangsklachten zou niet voldoende bewezen zijn. Mocht je deze supplementen toch willen slikken, raden zij aan maximaal 40 milligram te nemen en het niet langer dan zes maanden te gebruiken.

Intermittent fasting kan volgens het Voedingscentum goede effecten op de gezondheid hebben en gewichtsverlies bevorderen als je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbruikt. Of het helpt bij overgangsklachten is hen nog niet bekend. Wel zegt het Voedingscentrum dat het slim is om tijdens de overgang minder te eten om in balans te blijven: in deze levensfase neemt het vetpercentage toe en de spiermassa af. Ook zien zij vaak dat mensen minder bewegen naarmate zij ouder worden, waardoor er minder calorieën verbrand worden.

Het Voedingscentrum zegt verder nog dat er te weinig studies gedaan zijn om te kunnen concluderen dat alcohol of roken invloed zou hebben op de overgang. Merk je toch dat je hierdoor bijvoorbeeld meer opvliegers hebt, dan raden zij aan het te laten staan. Je zou alcohol of roken namelijk niet nodig hebben voor een goede gezondheid. Over het algemeen adviseren zij geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag.

Overgangsklachten tegengaan? Het advies van het Voedingscentrum luidt: eet gezond volgens de Schijf van Vijf, met voldoende zuivel en vitamine D en vergeet daarbij niet te bewegen.

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer en motivatie naar j.kroonen@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.