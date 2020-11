Daghoroscoop 12 november

VANDAAG JARIG

Financieel ziet komend jaar er gezond uit. Meer geld op de bank verschaft de gelegenheid uw huis te moderniseren of comfortabeler te maken. Misschien koopt u een tweede woning. Als u vrijgevig bent voor naasten zullen zij dat ook voor u zijn. U zult veel aan elkaar hebben, meer dan voorheen.

RAM

Sluit u niet af van anderen. Speel uw rol in elk gezamenlijk project en gedraag u als een betrouwbaar onderdeel van de machine. Een uitgelezen dag om van oudere collega’s te leren hoe u een bedrijf of gemeenschap gedegen kunt vertegenwoordigen.

STIER

Richt uw aandacht op financiën; inkomsten én uitgaven. Controleer nogmaals de cijfers voor een project of modernisering van een woning. Ga over tot actie als een poging een schuld te innen op dovemans oren is gestoten.

TWEELINGEN

Het is van belang niet afwachtend te zijn als een kans op succes ontstaat. Een fascinerend onderzoek kan tot waardevolle contacten leiden al kunnen gesprekken pittig verlopen. Wat u leert kan tot meer inkomen leiden.

KREEFT

Kleine tegenslagen die doorgaans onopgemerkt blijven zullen u inzicht geven omtrent sommige collega’s. Uw aandacht voor details zal u niet in de steek laten. U kunt uw baas veel geld besparen en dat zal u tot nummer één promoveren.

LEEUW

Huiselijke problemen die met de verdeling van taken te maken hebben of andere irritaties moeten onder handen worden genomen met zoveel mogelijk tact. Doe de dingen die gedaan moeten worden zodat u ze van uw lijst kunt schrappen.

MAAGD

Een huiselijk project zal voldoening schenken. Een ouder familielid dat gaat verhuizen zal uw steun nodig hebben doordat de voorbereidingen hem/haar onzeker maken. Maak een plan en leg persoonlijke spullen opzij tot de verhuisdatum.

WEEGSCHAAL

Het zal bevrediging schenken om zaken bij elkaar brengen en orde te scheppen. Beperk u niet tot uw eigen omgeving, help ook anderen. Een e-mail of gesprek zal u een beter inzicht geven in hetgeen anderen bezighoudt.

SCHORPIOEN

Inzicht in het denken van anderen zal u helpen bij het sluiten van een deal en bij onderhandelingen. Als u vertrouwt op uw intuïtie zult u geen fouten maken. Uw baas kan u vragen meer verantwoordelijkheden op u te nemen.

BOOGSCHUTTER

Punctualiteit is een vereiste als u een bijeenkomst bijwoont met belangrijke mensen, maar ook dat u er verzorgd uitziet. Vrienden zullen er weinig begrip voor hebben als u te laat bij en afspraak verschijnt. Reken op kritiek.

STEENBOK

Een geschikte dag om te doen wat voor u het meest belangrijk is. Irritaties in de vroege ochtend moeten tegen de avond zijn weggewerkt. Het geven van advies kan ertoe leiden dat u bij iets betrokken raakt of u dat wilt of niet.

WATERMAN

Mensen die bijzonder voor u zijn kunnen uw aandacht nodig hebben. Dat kan familie zijn, maar ook mensen met wie u een professionele band hebt. Streef naar rust als u moet samenwerken in weerwil van meningsverschillen.

VISSEN

De kosmos moedigt u aan constructieve veranderingen aan te brengen in een gewoonte die nadelig of onproductief is. Een kwaal kan voor verminderde vitaliteit zorgen, zeker als deze het gevolg is van ergernis, ongeduld of frustratie.