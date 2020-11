Daghoroscoop 21 november

VANDAAG JARIG

U houdt van regelmaat en wordt niet echt blij van verandering. U voelt zich senang in uw routine, maar ja, de kosmos houdt daarmee niet altijd rekening en raadt u aan liever flexibel te zijn dan star. Sluit vriendschap met de onvermijdelijke wispelturigheid van het leven.

ZONDAG JARIG

Luister naar kinderen en vel niet te snel een oordeel als hun overtuiging afwijkt van de uwe. Integendeel; moedig ze aan hun grenzen te verleggen. U kunt met botsende gevoelens en innerlijke strijd te maken krijgen. Laat dat niet leiden tot ongenuanceerde reacties op u onwelgevallige meningen.

RAM

Uw partner kan weinig meegaand zijn of zelfs uw plannen dwarsbomen als u een bijeenkomst wilt beleggen met mensen die ertoe doen maar die u hebt verwaarloosd. Concentreer u op thuis; iemand heeft dringende behoefte aan aandacht.

STIER

Het is niet altijd verstandig om te zeggen wat u denkt; zelfs met de beste bedoelingen. U mengen in zaken van anderen wordt afgeraden als u de relatie met naasten harmonieus wilt houden. Maak dit weekend vakantieplannen voor volgend jaar.

TWEELINGEN

Het kan u aan energie ontbreken. Dat kan te maken hebben met geldgebrek als gevolg van inkopen en het betalen van rekeningen. Ook kan een onduidelijke situatie tot stress leiden. Zaken kunnen ernstiger lijken dan ze zijn.

KREEFT

Als u beseft dat u emotioneler bent dan anders zult u beter kunnen omgaan met kritiek of onvrede. Vat wat anderen zeggen niet te persoonlijk op. Een kind kan een levensfase bereiken waarin een nieuwe aanpak noodzakelijk is.

LEEUW

Sociale gebeurtennissen kunnen dit weekend een prominente rol spelen, terwijl u liever achter het toneel zou blijven en buiten het zicht. Verontschuldig u, dan zal niemand zich echt storen aan uw afwezigheid.

MAAGD

Uw behoefte aan sociale contacten kan u naar plekken brengen die u normaal niet zou bezoeken. Een sportwedstrijd kan een optie zijn of het casino om een gokje te wagen. Of u verrast uw geliefde met een lunch of diner van een take away.

WEEGSCHAAL

Een goed moment om recht te zetten wat verkeerd ging of om een wankele situatie te ondersteunen als een foute beoordeling consequenties had voor een relatie. Door uw eigen verantwoordelijkheid te erkennen dwingt u respect af.

SCHORPIOEN

Innerlijke onrust kan uw belangstelling opwekken voor zaken die zich buiten uw normale interessesfeer bevinden. Misschien gaat u een cursus volgen die het doel heeft uw kansen in het leven te vergroten. Het tempo gaat toenemen.

BOOGSCHUTTER

Onderzoek de vraag of u zich uw toekomstplannen kunt veroorloven. Als u van nature goed met geld kunt omgaan moet u zich toch aan uw budget houden. Neem iemand in de arm die u vertrouwt, om uw financiën te regelen.

STEENBOK

Kwesties die om een oplossing vragen kunnen dit weekend gaan dringen. U zult met kritiek te maken krijgen, maar dat zal niet tot groot ongemak leiden. Maak plannen voor een gezellige avond en praat open en eerlijk met elkaar.

WATERMAN

Mentale verwarring kan het gevolg zijn van te veel praten en analyseren. Houd eens even op met u constant zorgen te maken. Een periode van stilte is onmisbaar om gemoedsrust te vinden. Momenteel kan minder, ook meer zijn.

VISSEN

De verwachtingen die men van u koestert kunnen onredelijk zijn. Het beste is om maar gewoon uw eigen koers te volgen. Plannen kunnen mislukken doordat anderen van mening veranderen of zich niet aan een belofte houden.