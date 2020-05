Fara zette haar bevallingen op YouTube

Of de Bellinga’s nou boodschappen doen, naar de kinderboerderij gaan of in de tandartsstoel liggen: de camera is erbij en duizenden mensen kijken mee. De populaire YouTube-familie - vader Daniël (39), moeder Fara (31) en hun kinderen Luan (7), Lucilla (5) en Luxy (2) - hebben inmiddels een enorme fanschare. In Het Grote Bellingaboek, dat onlangs uitkwam, krijgen fans een kijkje achter de schermen. We spraken met Fara, die zelfs twee van haar drie bevallingen op YouTube zette.