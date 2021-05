Tweeling Sandy en Sylvia: ’We lijken niet op elkaar, maar hebben een heel sterke band’

Sylvia (rechts): “Onze droom is om met de camper van onze moeder en bonusvader een keer terug te gaan naar Spanje.” Ⓒ DENNIS VAN DOORN

Net als Máxima zijn deze vijftig vrouwen geboren in 1971 en tikken ze dit jaar allemaal de mijlpaal van 50 jaar aan. Hoe staan zij in het leven en wat zouden ze tegen onze koningin willen zeggen? Vandaag het verhaal van Sandy Bulterman en Sylvia Juan. Deze tweeling wordt 50 op 26 oktober. Sandy is getrouwd, heeft drie kinderen (21, 19 en 13) en werkt in een verzorgingshuis. Sylvia heeft twee kinderen (21 en 16) en drie bonuskids (26, 24 en 19) van haar nieuwe man en is administratief medewerker.