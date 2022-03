Ga jij een steentje bijdragen aan Oekraïne?

In actie

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen ontvluchten veel Oekraïners hun land. Inmiddels worden er door heel Nederland daarom inzamelacties gestart, meldt De Telegraaf. Zo vraagt een horecazaak uit Amersfoort rugzakjes te vullen met kinderspeelgoed voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne. En zetten vrachtwagenchauffeurs zich in om Oekraïense vrachtwagenchauffeurs te voorzien van eten. In het Gelderse Bennekom is een inzamelingsactie gestart waar mensen onder andere babyspullen, dekens en toiletartikelen kunnen doneren voor de slachtoffers van de oorlog. En via de website onderdakoekraine.nl kan je jouw huis beschikbaar stellen om een gevlucht gezin op te vangen.

Op Twitter is er een internationale oproep met de hashtag #ourcoldwar. Zij vragen om solidair te zijn met Oekraïne door de thermostaat wat lager te zetten. Het idee erachter: veel gas komt uit Rusland dus als je de verwarming lager zet, verbruik je minder gas en gaat er minder geld naar Rusland.

Ook kan je geld doneren op giro 5125 van het Rode Kruis en giro 555.

Wapens

De Telegraaf meldt dat Nederland militaire goederen levert aan Oekraïne. Bijvoorbeeld wapens en raketten. Ook overweegt Defensie om samen met Duitsland een luchtverdedigingseenheid te leveren aan de NAVO-battlegroup in Slowakije om zo Oekraïne te ondersteunen.

Reacties

Ester gaat ook spullen inzamelen.

Bij Lindsay gaat de verwarming lager.

Praat mee

