Kerst aan het ziekenhuisbed: ’Ons pasgeboren dochtertje was zo zwakjes’

Na intensieve monitoring komt Anna-Eva in de 35e week van de zwangerschap met een keizersnee ter wereld. Arnold: „We mochten haar even zien, maar snel daarna werd ze naar de Neonatale Intensive Care Unit gebracht. Haar darmpjes werden in een silozak geplaatst, die met een contragewicht aan een rekje boven de couveuse werd gehangen. Zo konden de darmpjes door de zwaartekracht langzaam terug in de buik zakken.”

Thuis voelen bij binnenkomst

Arnold en Debora nemen kort na de kraamtijd hun intrek in Ronald McDonald Huis Groningen. Debora: „Eerst dachten we: is dat wel iets voor ons?” Arnold: „Maar het was super, meteen al bij binnenkomst. De vrijwilligers waren ontzettend aardig en behulpzaam. Ook de nabijheid van andere ouders was heel fijn. Het loopje van en naar het ziekenhuis, de fietsen die je kon lenen, allemaal top.”

Allerlei lekkernijen

Anna-Eva herstelt voorspoedig en haar ouders krijgen te horen dat ze waarschijnlijk na de kerstdagen naar huis mogen. Maar een bacterie gooit roet in het eten. Debora: „In plaats van dat we naar huis gingen, ging het juist tijdens de feestdagen mis. Beide kerstdagen zaten we op de afdeling aan haar ziekenhuisbed.”

Arnold: „We hadden met kerst helemaal geen tijd om te eten, maar vonden bij terugkomst in het Ronald McDonald Huis allerlei lekkernijen in onze koelkast. Speciaal voor ons gedaan. Zo mooi dat daaraan gedacht was. De schorten uit de goodiebag ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Huis gebruiken we nog dagelijks.”

Spannende jaarwisseling

Ook oud en nieuw verloopt anders dan gehoopt: Anna-Eva heeft op oudejaarsdag een nieuwe centrale lijn nodig. Arnold: „Dat was spannend, want ze was al zwakjes.” Gelukkig verloopt deze ingreep goed en knapt Anna-Eva daarna snel op. Een paar weken later mag ze naar huis. Inmiddels is ze 10 maanden oud en gaat het heel goed met haar. Debora: „Ze groeit als kool en is helemaal ingelopen op de groeicurve.”

Iets terugdoen

Als familieleden een poosje na thuiskomst bedenken om samen de Surströmming-challenge te doen (gefermenteerde haring uit blik eten), stemt Arnold meteen in. „Maar alleen voor het goede doel. En dat is Ronald McDonald Huis Groningen.” Via social media gaat het snel en er wordt meer dan € 1.000 ingezameld. Arnold: „Het Huis was echt een thuis voor ons in die periode. Dat zullen we nooit vergeten.”