Daghoroscoop 21 mei - Het tempo is hoog, Ram!

VANDAAG JARIG

Je liefdesleven wordt succesvoller komend jaar en dat is slechts een voorspel van hetgeen nog gaat komen in 2022. Ga ervoor, ook als anderen het er niet mee eens zijn. In een later stadium zullen zij achter je keuze staan. In principe is je gezondheid goed en heb je genoeg energie.

RAM

Het tempo kan vandaag hoog zijn. Je natuurlijke nieuwsgierigheid kan geprikkeld worden en rusteloosheid kan het moeilijk maken je op één taak te richten. Leid zo tactvol mogelijk in wat je te zeggen hebt over een bijzondere kwestie.

STIER

Druk je tijdens een brainstorm rustig en duidelijk uit en luister zonder anderen te onderbreken, te oordelen of tot conclusies te komen. Neem de moeite om feiten, vondsten en slimme ideeën op te schrijven zodat je ze makkelijk kunt terugvinden.

TWEELINGEN

Richt je aandacht op doelen en dromen voor de komende periode nu je sterrenbeeld aan een nieuwe fase begint. Financiële groei en zakelijk succes zullen je deel zijn. Onderneem praktische stappen als de liefde stagneert.

KREEFT

Maak je geen zorgen als er geen schot zit in gebeurtenissen of een project; het tempo zal geleidelijk toenemen. Kijk liever naar de toekomst dan je te concentreren op iets wat niet werkt. Besteed geen tijd aan mensen die je tegenwerken.

LEEUW

De planeten houden beloften in voor de komende maand maar stort je niet overhaast in een avontuur. Rust liever komend weekend uit en ontspan; even afstand houden van het sociale leven zal je goed doen. Pas op voor een burn-out.

MAAGD

De kosmos zorgt voor een nieuw perspectief met betrekking tot je carrière. Maak een schatting van je niveau van tevredenheid, in termen wat je doet, waar het je brengt en wat je ermee verdient. Ga in geval van twijfel iets veranderen.

WEEGSCHAAL

Je krijgt met tal van ideeën te maken die de moeite waard zijn. Maar je kunt ook met een overdaad aan informatie worden geconfronteerd. Selecteer en lees snel en vergeet even je voorkeur voor grondige analyses en evaluatie.

SCHORPIOEN

Verandering van spijs kan even goed werken als een vakantie. Gun je geest afwisseling als je leven saai dreigt te worden. Spanning in je liefdesleven verdwijnt als je partner en jij beiden meer consideratie en begrip tonen.

BOOGSCHUTTER

Soms zijn woorden alleen maar woorden en snijden ze geen hout. Je kunt heel wat tijd kwijtraken door naar praatjes te luisteren waar je niet wijzer van wordt. Tracht aan al die gebakken lucht snel te ontsnappen.

STEENBOK

Maak een plan voor een hanteerbaar fitnessprogramma als je conditie voor verbetering vatbaar is of je een paar kilo kwijt wilt. Jaag jezelf niet over de rooie door al te enthousiast te beginnen. Blijf met collega’s op goede voet.

WATERMAN

Er kunnen problemen met kinderen ontstaan waarvoor je de tijd zult moeten nemen. Werkgevers doen er goed aan het moreel van hun staf op te krikken door meer contact te zoeken met werknemers en hen niet op afstand te houden.

VISSEN

De kans is klein dat je komend weekend rust gegund wordt. Problemen met kinderen kunnen een domper zetten op de sfeer. Als je gasten ontvangt zorg dan voor eenvoudig vertier en probeer niet om indruk te maken met spijzen en dranken.

