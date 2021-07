’De ex van mijn vriend stalkt ons’

Lieve Sabine, Sinds anderhalf jaar ben ik (32) eindelijk weer eens gelukkig in de liefde. Ik leerde twee jaar geleden een hele lieve man (34) kennen en al snel voelden we beiden een klik. In het begin hield hij de boot af. Zijn vorige relatie was pas vier maanden over en zij liet hem maar niet met rust. Daar wilde hij mij niet mee opzadelen, maar onze gevoelens waren zo sterk dat we uiteindelijk toch bij elkaar kwamen. Die eerste periode vond ik best erg. Want zij saboteerde ons geluk. Maar nu, bijna twee jaar later, doet ze dat nog steeds! Waar wij zijn, duikt zij op. Als wij op instagram zetten waar we zitten, dan duurt het niet lang of zij is er ook. Het is alsof ze ons stalkt. Ze nodigt zichzelf ook uit op feestjes waarvan ze weet dat wij er zullen zijn. Ik heb geprobeerd er met mijn vriend over te praten, maar hij wuift het weg. Wat moet ik nou doen, ik word gek van haar!

Sabine: „Hier word je niet echt vrolijk van, lijkt me. En hij ziet toch ook dat zijn ex overal opduikt? Dit kan hij toch niet ’wegwuiven’? Aline Pennewaard windt er op onze VROUW Facebook pagina ook geen doekjes om: „Heel duidelijk maken dat hij je maar beter serieus kan nemen ipv telkens je gevoelens weg te wuiven. Blijft hij dat doen, dan zou ik opstappen: niet eens per se vanwege die ex, maar omdat dit iets aangeeft over je vriend wat niet positief is, namelijk dat hij een zwakke man is die liever dingen wegwuift dan dat hij eraan gaat staan. Hoe moet dat straks in de toekomst met grotere dingen? Laat hij je dan ook in de kou staan met de dingen die je ervaart? Geen enkele vrouw heeft baat bij een slapjanus als man. Je denkt dat je zelf de kar wel kan trekken voor jullie beiden, maar uiteindelijk ga je hem haten.”

Nona Tolol heeft nog wel idee hoe je dat stalken via Instagram kunt voorkomen. „Tja, of niets posten of blokkeren, maar dan kun je nog beter steeds verkeerde locaties, kroegen en personen taggen. Kijken of ze na een tijdje, na steeds voor niets op verkeerde wildvreemde locaties te zijn geweest, ze nog steeds verschijnt.” Mieke Fransen denkt dat je het moet proberen te negeren. „Blijf dicht bij jezelf en laat je niet negatief beïnvloeden door anderen. Het is je aandacht niet waard, alles wat je aandacht geeft groeit, dus stop met het aandacht geven.”

Kortom, ook de lezeressen komen er niet helemaal uit. Ik denk dat je hem wel moet vertellen dat je je ongemakkelijk voelt door zijn ex. Dat het je wellicht onzeker maakt als zij er de hele tijd is en zijn aandacht wil. Maar aan de andere kant, moet je niet vergeten dat het uit is tussen die twee. En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Hij houdt van jou, niet van haar. Dat zou jij als geen ander moeten weten, maar vooral voelen. Geeft hij jou dat gevoel niet, dan is er zeker een goed gesprek nodig. Ik wens je veel succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!